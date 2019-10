Schorndorf Schorndorfer Ehepaar besucht Patenkinder in Südamerika

Auch Timo Heckenlaible legte die Entscheidung, wer sein Patenkind wird, „in Gottes Hand“. Zwei Jahre nach seiner jetzigen Frau und ein Jahr, nachdem die beiden ein Paar geworden waren, übernahm er die Patenschaft für Jose aus Guayaquil in Ecuador. Nicht seine damalige Freundin, sondern ein bei einem Konzert gezeigter Trailer über die Arbeit der Organisation habe ihn dazu bewogen. „Ich bin ein sehr visueller Mensch. Als ich den Trailer gesehen habe, hat es mich gepackt“, erzählt der 27-Jährige.

„Anwalt werden“ ist der größte Wunsch des zwölfjährigen Will

Dass beide Patenkinder in Lateinamerika leben, sei ein glücklicher Zufall, sagen der Sozialpädagoge und die Erzieherin, denn so konnten sie im August beide Patenkind-Besuche miteinander verbinden. Jeweils einen Tag hat das Ehepaar mit Will und Jose verbracht, begleitet von einem Fahrer, einem Dolmetscher und zwei Vertretern der Organisation, die die Treffen auch geplant haben. „Ich war davor total aufgeregt“, berichtet Jessica Heckenlaible. Zur Begrüßung habe sie Will dann in den Arm genommen. Durch die Briefe und die darin ausgetauschten Informationen über ihre Hobbys, Familien und Vorlieben habe sie das Gefühl gehabt, ihn bereits ganz gut zu kennen.

„Er war ein bisschen zurückhaltend“, erinnert sie sich, „immerhin kommt er gerade in die Pubertät.“ Gemeinsam mit Will und seinem Vater haben sie einen Tierpark und einen Indoor-Spielplatz besucht. Zu Will nach Hause durfte das Ehepaar nicht, die Gegend, in der er wohnt, sei zu gefährlich. „Ich hätte schon gerne gesehen, wie er lebt“, bedauert die Schorndorferin. Aber immerhin - von einer Aussichtsplattform mit Blick über Tegucigalpa aus konnte Will ihr seinen Wohnort zeigen.

Ein berührender Moment für Jessica Heckenlaible. „Als wir nur zu zweit da oben standen, habe ich ihn dann auch nach seinem größten Wunsch gefragt. Da hat er geantwortet: ‚Anwalt werden’.“ Ein bemerkenswerter Traum für einen Zwölfjährigen aus bitterarmen Verhältnissen, findet die 23-Jährige, die ihr Patenkind gegebenenfalls bis zur Verwirklichung dieses Ziels unterstützen will.

Ganzes Dorf dankt den Besuchern für ihre Hilfe

Dass die finanzielle Unterstützung, das monatlich überwiesene Geld, auch tatsächlich ankommt, davon konnte sich Timo Heckenlaible vor Ort überzeugen. Nach einem Tierpark-Besuch in Guayaquil durfte er mit seinem Patenkind Jose in dessen Heimatdorf fahren. „Als wir ins Dorf kamen, stand da eine Kinderkette mit unseren Namen. Das ganze Dorf war da. Wir waren die gefeierten Helden.“

Seit 2005 habe es über die Organisation nur fünf Patenschaftsbesuche in Ecuador gegeben, weiß Heckenlaible, in dem Dorf sei seiner der zweite gewesen. Dort leben mehrere Kinder, die die Organisation „Compassion“ in ihr Patenschaftsprojekt aufgenommen hat. Sie dürfen ein Kinderzentrum besuchen, das von einer einheimischen christlichen Gemeinde geführt wird. Sie bekommen eine warme Mahlzeit, werden ärztlich versorgt und bei den Hausaufgaben betreut. Darüber hinaus würden auch Schulungen für die Eltern angeboten, lobt das Ehepaar Heckenlaible.

Der Abschied war sehr emotional

Nicht nur das Kind, sondern die ganze Familie werde unterstützt - gerade bei Jose, dessen Mutter seit zwei Jahren alleinerziehend ist, ein wichtiger Ansatz. „Ich fand es über den Tag hinweg schwierig, herauszufinden, wie uns seine Mutter sieht. Als die besseren Versorger?“ Letztendlich habe sie ihm am Ende seines Besuchs gedankt und ihm gesagt, wie froh sie über die Unterstützung sei, und damit seine Unsicherheit zerstreut.

Der Abschied von Jose sei dann sehr emotional gewesen, der Zehnjährige habe viel geweint. Und was macht man da? ‚Bis bald’ könne man ja nicht sagen, ‚hoffentlich sehen wir uns bald wieder’ auch nicht. Letztendlich habe er ihn gebeten, er solle ihm bald wieder schreiben. Fest steht für die Schorndorfer: „Für uns alle werden diese Tage unvergesslich bleiben.“