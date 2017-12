Schorndorf SchoWo 2018: Mehr Kommunikation, mehr Sicherheit

Das und noch einiges mehr an technischen (Ausleuchtung dunkler Bereiche im Umfeld der SchoWo) und personellen Maßnahmen (stärkere Präsenz von Polizeikräften und von Kräften des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Sicherheitsfirma Bunk) sind das Ergebnis der SchoWo 2017 und eines Gesprächs der Behördenleitungen im Oktober, bei der Maßnahmen für die SchoWo 2018 und die folgenden Stadtfeste besprochen wurden. Und zwar, wie Oberbürgermeister Matthias Klopfer im Gemeinderat betonte, in einer Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung und des erkennbaren gemeinsamen Willens, „es 2018 gut zumachen“. Wozu natürlich, so Klopfer, auch das Eingeständnis gehöre, dass es auf dem Weg zu dieser neuen Geschlossenheit gerade auch zwischen ihm und dem Leiter des Polizeireviers Schorndorf, Markus Jatzko, „auch einmal geknirscht“ hat. Ganz zu schweigen von den Verstimmungen zwischen dem Oberbürgermeister und dem Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Aalen, Roland Eisele, während der SchoWo-Krisenbewältigung 2017.

Fußball-WM Finale am SchoWo-Sonntag

Wobei, so Matthias Klopfer, die SchoWo 2018 in doppelter Hinsicht zu einer besonderen Herausforderung werden könnte: Zum einen hat die Stadt noch kein Ersatzgelände für die am Rande der SchoWo feiernden Jugendlichen, nachdem der Schlosspark wegen der Umbaumaßnahmen für die Gartenschau 2018 (und wegen der Gartenschau auch 2019 und vielleicht auch 2020) nicht zur Verfügung steht. Und zum anderen findet am SchoWo-Sonntag das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland statt, was vor allem im Falle einer deutschen Beteiligung und erst recht im Falle eines deutschen Erfolgs zusätzliche Wellen – etwa in Form von Autokorsos – schlagen könnte.

Hemmerich: Jugendliche werden auf Schulhöfe ausweichen

„Wir müssen gewappnet sein für alles, was kommen könnte“, ergänzte der Erste Bürgermeister Edgar Hemmerich und kündigte, verbunden mit der Einschätzung, dass die SchoWo 2017 „so nicht geplant und nicht vorhersehbar“ gewesen sei, regelmäßige Abstimmungen und Besprechungen aller Beteiligten, zu denen natürlich auch die Vereinsgemeinschaft als SchoWo-Veranstalterin gehört, „schon weit im Vorfeld der SchoWo“ an. Was die Jugendlichen angeht, so werden sich die nach Einschätzung Edgar Hemmerichs 2018 ihre Nischen vor allem auf den benachbarten Schulhöfen suchen. Jedenfalls, so FDP/FW-Stadtrat Kurt, werde es nicht ganz einfach sein, eine spiegelbildliche Lösung zum Schlosspark zu finden. Notfalls, so Mächtlen, sollte da für Alternativlösungen „noch ein bisschen Geld übrig sein“, Matthias Klopfer bekannte, er und die Verwaltung hätten sich noch keine abschließende Meinung gebildet.

Neuen SchoWo-Aufenthaltsbereich für Jugendliche festlegen

„Wir müssen vielleicht auch Lösungen denken, die wir bisher nicht gedacht haben“, meinte Klopfer, für den klar ist, dass zumindest ein Teil der Jugendlichen versuchen wird, sich selbst zu organisieren. CDU-Stadtrat Ingo Sombrutzki legte genau wie zuvor Kurt Mächtlen Wert darauf, dass der neue SchoWo-Aufenthaltsbereich für die Jugendlichen gemeinsam mit der Jugendinitiative Schorndorf (JIS) festgelegt wird, wobei sich Sombrutzki als geeigneten Ort die Weststadt und dort den Bereich bei der Stadtmauer vorstellen könnte.

Neher und Sombrutzki mahnen das richtige Maß an

In der Rückschau auf die Ereignisse rund um die SchoWo 2017, die der Oberbürgermeister in seinem Eingangsstatement als „anstrengend und unvergesslich – auch weil sie noch so einen wunderbaren Abschluss gefunden hat“ bezeichnet hatte, war sich Ingo Sombrutzki mit Grünen-Stadtrat Werner Neher einig, dass das, was die Welt von der SchoWo mitbekommen hat, „ein Skandal, den es nicht gab“ (Neher) war und „ein Beispiel dafür, was Fake News für eine Wirkung entfalten können“ (Sombrutzki). „Was um die Welt gegangen ist, hat in Schorndorf kaum jemand mitbekommen“, sagte Sombrutzki und stimmte mit Neher auch darin überein, dass deshalb auch bei den Sicherheitsvorkehrungen für die kommende SchoWo das richtige Maß gefunden werden müsse und das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden dürfe. Auf jeden Fall richtig, meinte Werner Neher, sei eine zentrale Einsatzleitstelle, weil während der SchoWo auch schon normale Zusammenballungen von Menschen ein Problem sein könnten.

Berger: Die Maßnahmen der Polizei waren „tadellos“

Es sei jetzt Zeit, nach vorne zu schauen, befand SPD-Fraktionschef Thomas Berger, und attestierte dann als Polizeibeamter seinen Kolleginnen und Kollegen in der Retrospektive erst einmal, dass ihre Maßnahmen vor Ort während der SchoWo 2017 „tadellos“ waren. Man könne von der vergangenen SchoWo aber auch „lernen, was passieren kann, wenn uns so eine mediale Welle überrollt“, sagte Berger, für den es mit Blick auf das kommende Stadtfest vor allem darauf ankommt, „dass alle Beteiligten zusammenhalten und mit einer Stimme sprechen“. In diesem Zusammenhang erlaubte sich der SPD-Fraktionschef sowohl in Richtung auf die Stadt als auch auf die Polizei die kritische Anmerkung, dass er den Behörden zwar in der täglichen Arbeit, aber nicht unbedingt in der Kommunikation vertraue. „Ich glaube, dass die SchoWo 2018 eine gute SchoWo wird“, schloss Thomas Berger.

Weihnachtswelt ist mit gutem Beispiel vorangegangen

„Vieles, was die SchoWo 2017 beeinflusst hat, hat so gar nicht stattgefunden“, ist auch die feste Überzeugung von FDP/FW-Stadtrat Gerhard, der auch (siehe Bilanz) die Anzahl der registrierten Straftaten nicht überbewerten wollte und sich damit tröstet, dass das, was tatsächlich vorgefallen ist, „der Rechtsstaat schon richten“ wird. Ein gutes Beispiel, wie den Besuchern eine größere Veranstaltung auf sympathische Art ein Sicherheitsgefühl vermittelt werden kann, ist für Nickel, der auch Centro-Vorsitzender ist, die Weihnachtswelt, bei der die Polizei und der zuständige städtische Fachbereich gut und unaufgeregt zusammengearbeitet und so für einen unproblematischen und störungsfreien Ablauf gesorgt hätten.