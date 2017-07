Schorndorf SchoWo: Klopfers Fazit

Schorndorf.

Mit der Erinnerung an einen stimmungsvollen Abschlussabend – egal ob auf dem Markt- und Archivplatz oder in einer der ruhigeren und lauschigeren Ecken – verabschiedet sich Oberbürgermeister Matthias Klopfer von der SchoWo 2017, nachdem die ihn nach den noch immer nicht geklärten Vorkommnissen im Schlosspark seit Sonntag auch an seine Grenzen gebracht hat. „Die Schorndorfer haben ihrer SchoWo erst recht die Treue gehalten“, ist der Eindruck des Oberbürgermeisters, den mit Blick auf den Einsatz der Polizei in der Nacht von Samstag und Sonntag nur die mangelnde Kommunikation stört. Auch was die Pressemitteilung angeht, die den ganzen Wirbel verursacht hat. „Wir hätten erwartet, dass so etwas Sensibles und Weitreichendes mit der Stadt abgestimmt wird“, sagt Klopfer, der die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst der Firma Bunk hervorhebt und sich ausdrücklich bei allen bedankt, die wieder zum Gelingen einer bunten und trotz allem überwiegend friedlichen SchoWo beigetragen haben. „Ich bin richtig platt“, gesteht Matthias Klopfer, der jetzt noch die Gemeinderatssitzung bewältigen muss und sich gleich danach in den Urlaub verabschiedet.