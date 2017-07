Schorndorf SchoWo: Pfeiffer verteidigt Polizei

Schorndorf/Waiblingen.

Die Gewalttaten, zu denen es in der Nacht zum Sonntag in Schorndorf gekommen ist, nahm CDU-Bundestagsabgeordneter Joachim Pfeiffer am Montagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Wolfgang Schäuble in Waiblingen zum Anlass, die SPD zu kritisieren und die Polizei zu verteidigen. „Es ärgert mich, wenn hier wie dort (in Hamburg und in Schorndorf, Anm. d. Red.) Ursache und Wirkung vertauscht werden. Wir als Union stehen hinter der Polizei, das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen.“