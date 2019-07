Schorndorf.

Rauch in einer Shishabar ist völlig normal. Doch wenn es morgens kurz vor Acht aus einer Shishabar qualmt, stimmt was nicht. Am Sonntagmorgen um 7.55 Uhr hat eine Polizeistreife den Rauch aus einer Shishabar in der Rosenstraße in Schorndorf bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der Rauchmelder piepte ebenfalls. Die Feuerwehrleute entdeckten einen Schwelbrand im Fußboden. Wie ein Polizeisprecher erklärte, ist niemand verletzt worden. Die Brandursache ist derzeit genausowenig geklärt wie die Höhe des Sachschadens.