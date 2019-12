Schorndorf Seine Bühne ist die Fleischtheke

Doch er und seine Kollegin sind nicht nur Schauspieler, sondern auch Bühnenbildner. Zu ihrem Job gehört, die Theke, hinter der sie stehen, zu jedem Zeitpunkt sauber und ordentlich zu halten. Nach fast jedem Handgriff wird kurz über die entsprechende Edelstahlfläche gewischt.

Im Umgang mit Fleisch zählt außerdem die Hygiene: Wer zwischen der Wurst- und Käseabteilung wechselt, muss zwischendrin seine Hände waschen und sie anschließend desinfizieren, erklärt Solgun. Schließlich soll nichts vom einen in den anderen Bereich geraten. Außerdem gibt es unterschiedlich farbige Bretter und Messer. „Rot steht für Geflügel“, erklärt er. Warum das so wichtig ist? Hühnchen sei leichter verderblich als andere Waren. Im Umgang mit einigen Produkten, wie beispielsweise Hackfleisch, müssen die Mitarbeiter außerdem Handschuhe tragen.

Das Lebensmittelhandwerk kämpft derzeit um Nachwuchs, erklärt Petra Ehm, die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Rems-Murr. Nur noch wenige wollen heute Bäcker, Metzger oder Fachverkäufer werden. Auch Solgun dachte in erster Linie nicht an eine Zukunft in diesem Beruf. Nach dem Schulabschluss und einem Freiwilligen Sozialen Jahr rief er bei Edeka an, weil er sich für eine Stelle als Einzelhändler interessierte. Geschäftsführer Hans-Peter Baun machte ihn darauf aufmerksam, dass eine Ausbildung in der Fleischabteilung noch offen sei. Bei einer Probewoche bekam der 19-Jährige die Chance, sich zu beweisen. Heute gehört er fest zum Team.