Schorndorf/Sevilla Corona-Hausarrest über den Dächern von Sevilla

Doch zu Beginn des Notstands ist das noch Zukunftsmusik. Unsere Hausgemeinschaft in der Calle Peral trifft sich in unbekümmert festlicher Stimmung zum Paella-Essen auf der Dachterrasse. Wir haben schon vor der Pandemie zusammen gefeiert und uns geholfen. Nachbar Paco hat drei Stunden für den Einkauf gebraucht und kocht in lachsfarbener Schürze mit schwarzen Punkten und Rüschen. Ein bisschen Flamenco-Kitsch muss sein in Andalusien. Er hat uns ein Foto von der Schlange im Supermarkt geschickt. Der kollektive Hausarrest markiert den Beginn von Hamsterkäufen, Corona-Informationsflut und allgemeiner Handysucht.

Am nächsten Tag legen unsere drei Flamenco-Tänzerinnen aus Lateinamerika ein Brett auf die Dachterrasse. Ihr rhythmisches Stampfen schallt über die Dächer von Sevilla in den blauen Himmel. Abends leihe ich mir Pacos Hund für einen nächtlichen Spaziergang. Die Alameda de Hércules, ein sonst bis in die Puppen quietschlebendiger Platz voller Kneipen, liegt in menschenleer poetischer Stille vor mir. Es riecht nach Orangenblüten. Am Ufer des Guadalquivir flattern mir Fledermäuse um die Ohren. Ich genieße die Ruhe und Freiheit und gehe so lange, bis ich mir sicher bin, dass meine Beine die Bewegung voll ausgekostet haben. Es ist mein vorerst letzter Spaziergang.

Der Alltag - Skype-Party, Siesta und arbeiten

Denn ich komme an, im Corona-Modus. Aufgewacht, aufs Handy geschaut, erste Runde Nachrichten beantworten. Kaffee. Videotelefonieren mit Deutschland, es geht allen gut, ein Glück. Zahlen checken, Fotos löschen, aber das Video von den Delfinen im Hafen von Catania behalten. Hintergrundartikel zur Spanischen Grippe, den Chancen für die Zeit nach Corona oder über die Gefahr der digitalen Totalüberwachung lesen. Abends dreieinhalb Stunden Skype-Party mit Freunden im Hausarrest oder ultimative Familienkonferenzschaltung zwischen Schorndorf, Heilbronn, Sevilla und Toronto. Dazwischen Dachterrasse, kochen, essen, Siesta und, denn ich habe Glück: arbeiten. Mein Handy klebt an meiner Hand, die Tage vergehen wie im Flug.

Die große Nation - Erwartungen ans Königshaus

Mittwoch, 18. März. Punkt 21 Uhr geselle ich mich zu meiner Nachbarin auf den Balkon und wir hauen grölend mit Holzlöffeln auf Töpfe: Während König Felipe V. zur Ansprache an das Volk anhebt, „der großen Nation mit dem großartigen Gesundheitssystem“, fordern Teile eben dieses Volkes lärmend, dass sein Vater Juan Carlos I. die 100 Millionen Euro spendet, die er vom saudi-arabischen Königshaus angenommen hat. An das spanische Gesundheitssystem. Das wiederum kommt nur eine Woche später an seine Belastungsgrenzen. Zumindest in Madrid. Eine Eisbahn bietet an, die Toten aufzubahren, die in den Leichenhallen keinen Platz mehr finden.

Auch Angela Merkel spricht an jenem Mittwoch zu ihren Bürgern. Der Ton ist ein anderer. Noch bevor manche Medien die kriegstreibende Sprache während der Pandemie anprangern, fällt mir auf, dass die Kanzlerin sie vermeidet. Sie lobt das deutsche Gesundheitssystem und warnt vor seinen Grenzen. Sie mahnt zu Vernunft, Herz und Selbstverantwortung. Die Yogalehrerin in mir ist hochzufrieden. Der erste Hauch von Heimweh durchweht mich.

Er kulminiert ein paar Tage später zum ausgewachsener Sehnsuchtssturm. Nach einer Woche Hausarrest verlängert Spanien den Notstand um zwei weitere auf insgesamt vier Wochen. Mein Flug für den Osterbesuch in Schwaben ist annulliert. Plötzlich bereue ich es, nicht in Deutschland zu sein, in relativer Freiheit. Zumal dort am 22. März die „Ode an die Freude“ erklingt. Schiller und Beethoven. Als mein Vater im Frühling 2011 unerwartet starb, waren die letzten beiden Sätze des Nachrufs hier im Blatt: „Außerdem war er ein begeisterter und lauter Sänger. Diese Stimme ist am Samstag für immer verstummt.“ Mir ist, als hätte uns Jürgen Wöhrle persönlich die „Ode an die Freude“ geschickt.

Erinnerungen - Ode an die Freude in der Uhlandstraße

Es gibt ein Video von der Feier zu seinem 50. Geburtstag – typisch „Jock“ nur mit den engsten 250 Freunden in der Sporthalle des Max-Planck-Gymnasiums. Er fragt: „Warum wollen heute alle nur Spaß? Das verstehe ich nicht. Es heißt doch auch Freude schöner Götterfunken und nicht Spaß schöner Götterfunken!“ Melancholisch sitze ich in meiner Wohnung und schaue mir die letzten Fotos an, die mein Vater vor seinem Tod gemacht hat. Dazwischen: ein Bild von seiner Schiller-Büste in unserem Garten, mitten in den ersten Schneeglöckchen des Jahres. Mein Vater hätte die „Ode an die Freude“ an jenem Sonntag mit Inbrunst auf die Uhlandstraße geschmettert und wahrscheinlich ein Sing-Event mit den Nachbarn draus gemacht. Bei der Vorstellung muss ich längst wieder lachen.

In Sevilla sind die Orangenbäume inzwischen verblüht und Paco unterzieht seinen Hund nach jedem Spaziergang einer fünfminütigen Reinigungskur. Am Fluss sollen jetzt finstere Gestalten lungern. Ein guter Freund hat einen Bekannten an Corona verloren. Er war 36, Nichtraucher, hatte keine Vorerkrankungen. Mein Freund hat den Schock mit familiärer Beschäftigungstherapie à la Corona überwunden: Er ist geschieden, seine drei Kinder verbringen den Hausarrest bei ihm statt in der kleineren Wohnung der Mutter. Kochen, Schach spielen, Filme gucken, erste Gitarrenstunden geben und – wie in Deutschland – Schulaufgaben machen. Er genießt die Zeit mit seinen Kindern. Wie es um seine Arbeit als Flamenco-Sänger bestellt ist, die wie so viele Jobs in ganz Spanien stark vom Tourismus abhängt, ist ungewiss.

Vorschriften - Passé: Paella-Partys und Flamenco

Während die Welle weiter steigt, hat sich unsere Hausgemeinschaft im Notstand eingerichtet. Wir halten uns daran: keinerlei Besucher von außen. Doch die Dachterrasse lassen wir uns nicht nehmen, auch wenn wir damit gegen die Vorschriften verstoßen. Fast jeden Tag treffen wir uns dort, machen zusammen Sport oder sonnen uns, meistens mit dem gebotenen Sicherheitsabstand. Paella-Partys und Flamenco sind aber passé. So viel Aufmerksamkeit dürfen wir nicht mehr erregen. In Madrid und Barcelona sind diverse Zusammenkünfte in Gemeinschaftsbereichen von Häusern und Wohnblocks bestraft worden.

Gut die Hälfte der bisherigen Quarantänezeit ist geschafft. Die Kommune Peral hält sich tapfer. Doch in der Stille unserer Wohnungen durchlebt jeder von uns seine Höhen, Tiefen und Ängste. Nicht nur was die Infektionsgefahr beim Einkaufen betrifft: Fünf von uns sind Freiberufler, mindestens zweien sind mit der Ausgangssperre alle Einkünfte weggebrochen. In Spanien dürfen nur Selbstständige auf staatliche Unterstützung hoffen, deren Einnahmen wegen des Notstands um mindestens 75 Prozent ausfallen. Nur: Dank einer unbeliebten Monatsgebühr für Selbstständige arbeiten viele schwarz, viele, weil sie müssen. Schon die Finanzkrise von 2008 hat Andalusien besonders hart getroffen.

So macht sich jeder von uns Nachbarn seine Gedanken, wie die Dinge sind und weitergehen. Für uns und andere. Was bedeutet Corona für Europa, Opfer häuslicher Gewalt, Menschen, die in Armut oder Krieg leben, den Kapitalismus, die Mutter Erde und das Gesundheitssystem? Mir fällt immer wieder auf, wie gut es mir geht. „Ich Narr des Glücks!“, hat mein Vater Heinrich Heine gern zitiert.

Für die Zeit nach Corona hat mir meine Familie zugesichert, dass wir seine Büsten von Turnvater Jahn und Schiller mal wieder in den Fenstern im ersten Stock des Hinterhauses aufstellen und eine Flagge aus dem Dachfenster hissen. So wie er das zu besonderen Anlässen getan hat. Oder wenn ihn die Lebenslust an einem besonders schönen Frühlingstag übermannt hat. Vielleicht gesellen sich dann Nachbarn und Bekannte zu uns und wir singen gemeinsam die „Ode an die Freude“.