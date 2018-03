Schorndorf Sicher durch die Motorradsaison

Schon wieder? Ja, schon wieder. Neues Motorrad, neues Motorradtraining. In Kurven verhält sich das neue Moped nicht so, wie ich es vom alten gewohnt war. „Probier’s mit Drücken“, empfiehlt mir Sonja Battermann, es doch mit einer anderen Technik zu versuchen. Guter Tipp, danke. Es ist nicht der einzige Ratschlag, den Sonja und Günther Battermann den sieben Bikern und der einen Bikerin beim Kurventraining mit auf den Weg geben.

Die Blickführung ist das A & O: Wo du hinschaust, fährst du hin

Die Berglen sind ein Eldorado für Kurvenjäger. Hier zeigen die Battermanns den Teilnehmern, wie sie Kurven richtig anfahren und die Fahrbahn lesen können und wo die sichere Linie verläuft. Doch zuvor gilt es auf dem Gelände der Straßenmeisterei in Schorndorf, nach der Winterpause mit dem eigenen Motorrad wieder „auf Du und Du“ zu kommen.

Denn Schönwetterfahrer sind wir alle, die sich beim Motorradtraining der Verkehrswacht Rems-Murr bei einer Vorstellungsrunde kennenlernen: der 18-jährige Nico, der schon als Kind lieber mit Modellmotorrädern als mit Autos spielte und gemeinsam mit seinem Vater Martin, 47, am Motorradtraining teilnimmt; die Gisi, die schon als junge Frau Motorrad fahren wollte und nun endlich den richtigen Partner dafür gefunden hat; oder die Brüder Matthias, 45, und Olli, 47. Sie haben sich vor ein paar Jahren erst ihren Traum vom Motorrad erfüllt und fahren, Zufall oder nicht, fast das gleiche Motorrad.

Mit der Maschine vertraut zu werden, beginnt langsam, ganz laaaaangsam. Es gilt im Schritttempo rote Hütchen zu umkurven ... ohne sich mit dem Fuß abzustützen oder gar umzukippen. Auf den richtigen Blick kommt es an! Wo du hinschaust, fährst du hin. Guckst du auf den Boden, fällst du auf die Nase. Beinahe.

Die Blickführung ist das A & O beim Motorradfahren. Ob beim Bremsen, ob wir auf engem Raum wenden, einen Slalom fahren oder enge Kehren bewältigen müssen. Der Blick richtet sich nicht auf die Straße kurz vor dem Vorderreifen, sondern geht immer in Fahrtrichtung. Es ist immer wieder frappierend, wie dich das nach vorne gerichtete Auge durch die Kurve zieht. Sofern du sie richtig angefahren hat.

Wie? Das zeigt Sonja Battermann zunächst mit Kreide auf dem Asphalt. Schnell wird klar, dass wir mit angeschnittenen Kurven nicht auf der sicheren Linie unterwegs sind. Viel besser ist, die Kurve zu hinterschneiden. Sprich: den Scheitelpunkt später zu setzen und nicht in Gefahr zu kommen, in den Gegenverkehr zu geraten. Die etwas langsamere Kurvengeschwindigkeit wird dadurch wettgemacht, dass wir früher ans Gas gehen können.

Raus aus der Schräglage

Und was ist, wenn in der Kurve uns plötzlich ein Bus auf unserer Spur entgegenkommt? Für ein Gebet bleibt keine Zeit. In der Kurve voll in die Bremsen zu gehen, ist auf zwei Rädern keine so gute Idee. Also raus aus der Schräglage, warten, bis das Motorrad ausgefedert hat, voll in die Bremsen steigen – und hoffen, dass es noch reicht.

Der Ablauf, der sich in der Theorie so einfach anhört, ist in der Praxis ausgesprochen knifflig. Zu verlockend ist es, noch in Schräglage zu bremsen. Was dann geschieht, demonstrierte freilich unfreiwillig ein Teilnehmer. Nur mit Mühe konnte der Fahrer mit Hilfe von Sonja Battermann die kippende Maschine halten.

Kurve für Kurve wird angeschaut und analysiert

Motorradfahren ist in der Gruppe am schönsten. Heißt es. Wenn man sich an die Regeln hält – und einem die anderen Verkehrsteilnehmer keinen Strich durch die Rechnung machen. Es ist keine so einfache Sache, eine zehnköpfige Gruppe im Schorndorfer Stadtverkehr zusammenzuhalten. Von den Bikern ist Disziplin verlangt.

Auch nicht so einfach wie in der Theorie und auf dem Übungsgelände erweist sich die Kurventechnik in der Praxis. Drücken, Hängen, Legen sind die drei möglichen Kurventechniken. Während Hängen eher etwas für die Rennstrecke ist, können Drücken und Legen in der Praxis ausprobiert werden.

In zwei Gruppen geht es auf den Rundkurs in den Berglen. Die Kamera am Motorrad von Sonja Battermann nimmt Runde für Runde auf und zeigt jedem Teilnehmer, was er falsch macht und wo er sich auf dem richtigen Weg befindet. Kurve für Kurve wird angeschaut und analysiert.

„Motorradfahrer sind unheimlich nette Leute“

Kurven fahren ist kein Hexenwerk. Luft nach oben hat aber jeder. Ob Anfänger oder Routinier wie der 54-jährige Klaus auf seiner Ducati, der regelmäßig an den Motorradtrainings teilnimmt. Mit der Zeit schleicht sich bei jedem der Schlendrian ein. Doch den erkennt Sonja Battermann mit ihrem geübten Auge.

Seit über 20 Jahren bieten Sonja und Günther Battermann ihre Trainings an, nachdem ein Freund von Günther mit dem Motorrad tödlich verunglückt war. Wochenende für Wochenende verbringen sie im Frühjahr auf dem Übungsgelände, beim Kurventraining in den Berglen, bei Bremsübungen in Lorch oder bei den Tagesausfahrten.

„Motorradfahrer sind unheimlich nette Leute“, sagt Sonja Battermann. Ans Aufhören denkt sie erst, wenn ihr die Wochenenden mit dem Motorrad keinen Spaß mehr machen. Nur nächstes Jahr legen die Battermanns eine Pause ein. Für eine Weltreise, natürlich auf ihren Motorrädern.