Schorndorf Siebte Tankstelle überfallen - ein Serientäter?

Wie die Polizei mitteilt, hatte der mit einem schwarzen Tuch und Baseballcap maskierter Mann gegen 23.45 Uhr die Tankstelle betreten und forderte unter Vorhalt einer Pistole von einem Angestellten das Bargeld aus einer Registrierkasse. Dieser kam den Forderungen nach und händigte mehrere Hundert Euro aus, die der Täter letztlich mit einem mitgeführten schwarzen Rucksack abtransportierte. Der Räuber flüchtete zu Fuß in Richtung Mittlere Uferstraße, wo sich seine Spur an einer Brücke verlor. Eine Fahndung der Polizei blieb in der Nacht ergebnislos.

Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann hatte eine sportliche Figur, war etwa 1,80 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt. Er soll mit einer schwarzen Lederjacke, blauen Jeans und weißen Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Kripo Waiblingen, unter 07151/9500, entgegen. Insbesondere sollten sich auch Zeugen melden, die in der Nacht im Bereich des Tatortes Verdächtiges beobachtet haben, das in Tatzusammenhang stehen könnte. So könnte der Mann bereits im Vorfeld der Tat beim Ausbaldowern oder später bei der Flucht, bei der auch durchaus im weiteren Verlauf ein Fahrrad oder ein Auto zum Einsatz gekommen sein könnte, aufgefallen sein.

Kripo prüft, ob es Zusammenhang mit anderen Überfällen gibt

Die Täterbeschreibung des Räubers auf ei Aral-Tankstellen ähnelt denen Täter, die kürzlich eine Tankstelle und den McDonalds in Fellbach überfallen und Mitte Juli eine Tankstelle in Oeffingen ausgeraubt haben. Wie ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Anfrage erklärte, prüfe die Kriminalpolizei, „ob ein Tatzusammenhang besteht“. Es gebe jedoch keine Gewissheit, dass es sich bei den Räubern um ein und dieselbe Person handelt. Jeder Fall sei für sich zu bewerten, betont der Polizeisprecher. Ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen die Polizei ergriffen hat, um Tankstellen zu schützen, machte der Polizeisprecher keine Angaben.

Die Häufung der Tankstellenüberfälle im Rems-Murr-Kreis in diesem Jahr fällt ins Auge. Immerhin einer der sieben Überfälle – der am 14. März in Oppenweiler – ist mittlerweile aufgeklärt. Ein 19-jähriger Drogensüchtiger, dem auch der Überfall auf eine Frau an einem Geldautomaten in Backnang zur Last gelegt wird, sitzt in U-Haft.

Gesucht werden jedoch weiterhin die beiden Männer, die Ende Juni und Anfang Juli in Schorndorf und Schwäbisch Gmünd zwei Tankstellen überfallen haben. Die Polizei schloss einen Zusammenhang dieser beiden Raubüberfälle nicht aus. In beiden Fällen handelte es sich um junge Täter, von denen einer einen südosteuropäischen Dialekt gesprochen haben soll.

Raubüberfälle in Endersbach und Waiblingen

Ebenfalls zwei Täter waren Anfang April in Weinstadt-Endersbach am Werk. Sie hatten eine Tankstelle in der Schorndorfer Straße gegen 4 Uhr überfallen. Die Täter sprachen englisch, ohne auffälligen Akzent, teilte die Polizei seinerzeit mit.

Ende Januar hatten drei maskierte Räuber, davon einer mit Schusswaffe, eine Tankstelle in der Mayenner Straße in Waiblingen überfallen. Dabei raubten die Täter Bargeld und Zigaretten.