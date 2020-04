Schorndorf So geht es OB Klopfer nach der Coronavirus-Quarantäne

„Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich positiv bin“, sagt der unter chronischen Asthmaproblemen leidende Klopfer, dem es, nachdem der amtliche Befund vorlag, zunehmend schlechter ging und der nach und nach alle Symptome aufwies, die man Corona-Kranken gemeinhin zuschreibt: Husten (den er erst seit Anfang der Woche wieder los ist), Fieber, Kopfweh, Gliederschmerzen.

Und gleichzeitig stieg, nachdem sein ganzes persönliches Umfeld und damit mehr oder weniger der gesamte Corona-Krisenstab in Vorsorgequarantäne geschickt worden war, die berufliche Hektik. Jeden Morgen um 9 Uhr die erste Telefonkonferenz innerhalb des Krisenstabs, über den Tag verteilt weitere Telefon- und Videokonferenzen und nebenbei auch noch das Quarantäne- beziehungsweise Gesundheitstagebuch führen – in der ersten Woche sei er fast ausschließlich mit Corona beschäftigt gewesen, dann hätten sich Corona- und sonstige Verwaltungstätigkeit in etwa die Waage gehalten, und erst jetzt sei er allmählich wieder im normalen Oberbürgermeistermodus, sagt Matthias Klopfer, in dessen engerem beruflichen Umfeld zwei Personen positiv getestet worden sind.

Am meisten gefehlt habe der direkte Kontakt

Dass er in dieser Woche die Geschäfte noch von zu Hause aus geführt hat, hat aber nur insofern mit Corona zu tun, als er und seine beiden Bürgermeisterkollegen sich darauf verständigt haben, dass abwechselnd immer zwei im Haus sein sollten und der Dritte von zu Hause aus arbeitet. Und so ähnlich hätten sich auch die verschiedenen Fachbereiche und Mitarbeiterteams organisiert.

Am meisten gefehlt in der Quarantäne habe ihm, so Klopfer, nicht unter Menschen sein zu können – und zwar sowohl im Rathaus als auch außerhalb, weil er einer sei, der Gespräche am liebsten direkt führe und der mittags und abends auch mal in ein Restaurant und in Kneipe gehe – oder mit seiner Frau ins Kino. Aber er lerne wie viele andere gerade, dass das Leben – dienstlich und privat – zumindest vorübergehend auch anders funktioniere.

Auch damit, abends und an den Wochenenden keine Termine zu haben, müsse er „erst mal klarkommen“, sagt der Oberbürgermeister, der aber mit dem Ältestenrat des Gemeinderats in regelmäßigem Kontakt steht und der dabei in den letzten Wochen wieder einmal – ähnlich wie damals während der Flüchtlingskrise – festgestellt hat, wie viel Vertrauen der Verwaltung in solchen Krisensituationen von Seiten der Fraktionsvorsitzenden geschenkt wird.

Die Gemeinderatssitzung am 29. April soll stattfinden

Gleichwohl ist es natürlich das Ziel, auch in der Kommunalpolitik alsbald wieder so etwas wie Normalität einkehren zu lassen. So ist laut Matthias Klopfer geplant, die ganz regulär auf den 29. April terminierte Gemeinderatssitzung stattfinden zu lassen – wenn auch nicht im Sitzungssaal des Rathauses, sondern im Gottlieb-Daimler-Saal in der Barbara-Künkelin-Halle, wo mehr Platz ist und damit eine luftigere Sitzordnung möglich.

Vereinbart sei außerdem, dass die Redebeiträge sowohl zahlen- als auch längenmäßig in Grenzen gehalten werden und dass es aller Voraussicht nach im Anschluss an die Sitzung keinen Stehempfang geben soll, obwohl es die Anlässe dafür durchaus gäbe. Schließlich werden in dieser Sitzung sowohl der seitherige SPD-Fraktionschef Thomas Berger – sein Nachfolger wird übrigens Stadtrat Tim Schopf, der dem Vernehmen nach im Gegenzug den Awo-Vorsitz abgibt – als auch der in seine Heimatstadt Esslingen wechselnde stellvertretenden Leiter des Fachbereichs „Schulen und Vereine“, Joachim Loose verabschiedet.

Umgekehrt war der 1. April ein Datum, an dem sowohl die neuen Leiter der Fachbereiche Gebäudemanagement und Finanzen, Klaus Konz und Jörn Wenzelburger, als auch der kommissarische Leiter der Stadtwerke, Bodo Skaletz, und der erste hauptamtliche Gesamtkommandant der Schorndorfer Feuerwehr, Jürgen Bruckner, ihren Dienst angetreten haben. Apropos Stadtwerke: Da werden derzeit die Ausschreibungen für die beiden Geschäftsführerposten freigegeben. Und was den laufenden Betrieb angeht, so ist laut Matthias Klopfer vereinbart, dass der Glasfaserausbau in Schlichten fortgeführt und dass danach entschieden wird, ob und wie es in Miedelsbach weitergeht.

Appell an die Vermieter, über die Krise hinauszudenken

Die größten Sorgen des Oberbürgermeisters sind gerade die um die Arbeitsplätze in der Stadt und um die Zukunft der Innenstadt, wo es, je länger die derzeitigen Verordnungen gelten, zu einem Laden- und Gastronomiesterben kommen könnte. „Und da helfen auch 9000 Euro Soforthilfe nicht viel“, meint Klopfer – zumal dann nicht, wenn die teils sehr sportliche Miete, die für manche gewerblichen Immobilien in der Stadt aufgerufen wird, weiter bezahlt werden muss.

„Das Problem ist, dass es keinen Mietspiegel für gewerbliche Immobilien gibt“, sagt Matthias Klopfer, der deshalb eindringlich an alle Vermieter appelliert, sich bei den Mieten kulant zu zeigen. Hausbesitzer sollten sich nach Meinung des Oberbürgermeisters bewusstmachen, dass das finanzielle Risiko, jetzt den Mietern entgegenzukommen, geringer ist, als nach der Krise gar keinen Mieter mehr zu haben, sondern einen Leerstand, der sicher nicht mehr zu den jetzigen Konditionen zu vermieten sein werde.

Was wird aus der SchoWo?

Aber auch wenn Geschäfte und gastronomische Betriebe wieder aufmachen dürften, sei die Frage, wie schnell das öffentliche Leben wieder in Gang komme und wie schnell die Menschen wieder zu ihren früheren Gewohnheiten zurückkehrten. In diesem Zusammenhang stellt sich für den Oberbürgermeister unter anderem auch die Frage, was in diesem Jahr mit der SchoWo und – noch weiter in die Zukunft gedacht – mit dem Weinmarkt passiert.

Die Position der Stadt sei aktuell, erst einmal abzuwarten, wie sich die Dinge nach den Osterferien entwickelten, und dann in der nächsten Ausschuss- und Gemeinderatsrunde im Mai zu entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen es ein Stadtfest und ähnlich geartete Veranstaltungen in den nächsten Monaten geben kann.

Die Krise hat nach Einschätzung des Oberbürgermeisters aber auch ihre guten Seiten: Eine dieser guten Seiten ist die, dass die AfD nicht profitiert – ganz im Gegenteil –, eine andere die, „dass die Qualitätsmedien wieder an Bedeutung gewinnen“. Wobei das eine mit dem anderen durchaus zusammenhängt.