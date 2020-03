Schorndorf So will die Stadt bei finanziellen Notlagen helfen

Stundung der Vergnügungssteuer

Nachdem der Betrieb von Vergnügungsstätten, mit Blick auf die Stadt insbesondere Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Spielstätten sowie Schank- und Speisewirtschaften untersagt ist, können auch keine Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit mehr betrieben werden. Diese unterliegen der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schorndorf. Betroffene Betreiber haben die Möglichkeit, einen formlosen Antrag auf Stundung der Vergnügungssteuer mit dem Vermerk „Corona-Pandemie“ an Tanja Kohler vom Fachbereich Finanzen zu stellen: per E-Mail an tanja.kohler@schorndorf.de, Telefon 0 71 81/6 02-23 00. Alle Fragen rund um das Thema Vergnügungssteuer beantwortet Alisa Silbereis vom Fachbereich Finanzen unter E-Mail alisa.silbereis@schorndorf.de, Telefon 0 71 81/6 02-21 20.

Darüber hinaus hat die Verwaltung eine Hotline für Unternehmen eingerichtet: Montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter der neuen Telefonnummer 0 71 81/6 02-44 44. Gleichzeitig haben Unternehmen die Möglichkeit, sich für einen Newsletter anzumelden, den die Stadtverwaltung ab sofort verschicken wird. Hier sind dann aktuelle Informationen für Unternehmen zu finden. Die Anmeldung zum Newsletter erfolgt über folgenden Link: www.schorndorf.de/wirtschaft/corona.

Appell an die Vermieter

Für zahlreiche Unternehmen fallen durch die Corona-Pandemie und die daraus folgenden Maßnahmen zur Eindämmung des Virus die wesentlichen Einkommensquellen weg. Damit wird ihnen ihre Existenzgrundlage entzogen. Bund und Land haben einen Schutzschirm für die Wirtschaft gespannt, unter anderem werden auch finanzielle Soforthilfen zur Verfügung gestellt. Ob diese ausreichen werden, ist noch unklar. Fakt ist: Die Fixkosten der Selbstständigen und Betriebe laufen weiter. Ein wesentlicher Kostenfaktor sind häufig die Mieten. Die Stadt Schorndorf ruft aus diesem Grund alle Vermieter auf, ihre gewerblichen Mieterinnen und Mieter unbürokratisch zu unterstützen und mit Kulanz in Form einer temporären Anpassung der Mieten einen solidarischen Beitrag zu leisten, wo immer das möglich ist. „Damit setzen Sie in außergewöhnlichen Zeiten ein wichtiges Zeichen der Solidarität und tragen zum Erhalt unseres breitgefächerten Einzelhandels- und Gastronomieangebots beziehungsweise der Wirtschaftsstruktur unmittelbar bei“, wird Oberbürgermeister Matthias Klopfer in einer städtischen Pressemitteilung zitiert. Die Stadtverwaltung geht eigenem Bekunden zufolge bei ihren Gewerbeobjekten mit gutem Beispiel voran. Darüber hinaus kommt die Stadtverwaltung den Gewerbetreibenden durch die erwähnten steuerlichen Maßnahmen entgegen.