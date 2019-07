Schorndorf So wird das Schowo-Wetter

Vereinzelte Schauer am Samstag

Für Samstag meldet WetterOnline vereinzelte Schauer am Vormittag. Das Wetter bleibt an diesem Tag frisch. Die Temperaturen liegen größtenteils zwischen 14 und 18 Grad. Am Nachmittag hellt es etwas auf. Teilweise weht aber ein kräftiger Wind aus Nordwesten. Gegen Abend kann es vereinzelt zu Schauern kommen. Es bleibt windig, daher sollte die Jacke nicht fehlen.

Schauer und Gewitter am Sonntagnachmittag

Für den Vormittag meldet WetterOnline Schauer. Ob da der Zauberer Armin Kroll, der an diesem Tag seinen Auftritt hat, helfen kann? Vielleicht zaubert er die Schauer und Gewitter einfach weg, die für den Nachmittag angekündigt sind. Zumindest am Abend soll der Regen nachlassen. Es bleibt allerdings weiterhin bewölkt. Am besten einen Regenschirm oder einen Regenponcho mitnehmen.

Am Montag wird das Wetter freundlicher

Über deutlich besseres Wetter dürfen Besucher der Veranstaltung "Zauberfaden" am Montag freuen. Vormittags ist es teils sonnig, teils bewölkt. Am Nachmittag bleibt es weiterhin bewölkt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 30 Prozent. Sehr zur Freude der Fans von Classic Rock lässt beim Auftritt der Band "Risk" am Abend die Regenwahrscheinlichkeit nach.