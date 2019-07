Schorndorf Sommernachtsshopping: Zurückhaltung bei den Händlern

Es war, bevor demnächst der SchoWo-Trubel über die Stadt hereinbricht, auf jeden Fall noch einmal ein Abend zum entspannten Genießen und – nicht zuletzt auch durch die musikalischen Angebote auf dem Marktplatz und bei der Stadtkirche – eine schöne Einstimmung auf das Landesmusikfestival am nächsten Tag. Und als es gegen 21.45 Uhr in Anlehnung an die Schorndorfer Gartenschau-Highlightwoche noch einmal „Schorndorf funkelt“ hieß, da wurden Hunderte von Wunderkerzen entzündet, die in den letzten Wochen in Schorndorfer Geschäften verteilt worden waren.

Und davor und danach flanierten – soweit sie es sich nicht in den auf dem Marktplatz aufgestellten Liegestühlen oder vor einer der angrenzenden Lokalitäten gemütlich gemacht hatten – die Menschen durch die Stadt: die einen nur zum Schauen oder auf der Suche nach einem temperaturbedingt nicht allzu schweißtreibenden Unterhaltungsangebot wie etwa Glücksraddrehen, die anderen aber auch in Kauflaune. Sie sei nach einem anstrengenden Tag jetzt bereit zum Geldausgeben, sagt – halb ernst und halb scherzhaft gemeint – die Schorndorfer Wirtschaftsförderin Gabriele Koch, und richtig ernst machte der Geschäftsführer der Metzgerei Winter, Andreas Kettner, der einfach nur begeistert war, einen ganzen Abend lang so entspannt und ohne zeitlichen Druck einkaufen zu können.

Händler werden nach ihren Erfahrungen und Wünschen gefragt

Insoweit alles gut also – und doch wieder auch nicht. Denn offiziell, so die Auskunft von Centro-Geschäftsführer Uli Fink, hatten sich nur 45 von 120 Centro-Mitgliedern – und auch einige wenige Händler, die nicht Centro-Mitglied sind – zur Teilnahme am Mitternachtsshopping angemeldet und den langen Einkaufsabend mehr oder weniger enthusiastisch zum Einkaufserlebnis werden lassen. Mehr, indem sie mit ihren Angeboten auf die Straße und aktiv auf die potenziellen Kunden zugegangen sind, weniger, indem sie die vorgegebene Öffnungszeit bis 23 Uhr nur mit Mühe oder gar nicht eingehalten haben. „Es ist natürlich schwierig, die Menschen an so einem schönen Sommerabend in die Läden zu bringen“, weiß auch der Centro-Geschäftsführer.