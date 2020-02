Schorndorf SPD-Fraktionschef Thomas Berger hört auf

„Wie bei allen Ehrenamtlichen ist die Belastung des Amtes nicht ausschließlich durch die Person zu tragen, die sich entschließt, ein Ehrenamt zu übernehmen. Vielmehr sind es viele Schultern, die diese Last mittragen. Bei mir allen voran die Familie, die viele Jahre auf mich verzichtet hat, aber über die Jahre auch meine vielen großartigen Mitarbeiter im Innenministerium, im Polizeipräsidium Einsatz und nun im Polizeipräsidium Stuttgart, die mir in Zeiten der Abwesenheit den Rücken freihalten. Für die Sicherheit in der Landeshauptstadt zu sorgen ist deutlich mehr als ein Fulltime-Job. Noch 15 bis 20 Stunden im Ehrenamt zusätzlich zu arbeiten, geht nur, wenn andere hierfür den Preis bezahlen“, so Berger. „Ich habe in den letzten Monaten deutlich gespürt, dass dieser Preis zu hoch ist. Von daher ist meine Entscheidung gefallen und wer mich kennt, weiß, dass einmal gefällte Entscheidungen auch gelten.“