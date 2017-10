Schorndorf.

In der Barbara-Künkelin-Halle fand am Samstagabend (21.10.) der Sportlerball der SG Schorndorf statt. Moderiert von Jürgen Klotz und musikalisch begleitet von der "PremiumStyle MusicBand" stand Hanna Elisabeth Klein von den Leichtathleten im Mittelpunkt, die bei der WM in London überaus erfolgreich war. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.