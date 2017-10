Schorndorf Sportstätten auf dem Prüfstand

Basierend auf Datenmaterial des Jahres 2015, hat die Verwaltung Statistiken vorgelegt, die einerseits detailliert Auskunft über die Auslastung der für Schul- und Vereinssport genutzten Hallen – und zwar unterschieden in Vormittags-, Nachmittags- und Abendstunden und in eine Wochenübersicht (siehe Grafik) – geben und die andererseits Aufschluss darüber geben, wie viel Sporthallen- beziehungsweise Sportplatzfläche in der Kernstadt und in den einzelnen Stadtteilen auf einen Einwohner kommt - was dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas Berger vor allem mit Blick auf die Sportplätze gar nicht gefällt.

„Bitte keine Quadratmeterzahlen, auch wenn’s statistisch toll ist“, sagte er im Verwaltungsausschuss, der sich mit dem Sportstättenplan befasste, bevor er heute Abend auch im Gemeinderat noch einmal aufgerufen wird. Für Oberbürgermeister Matthias Klopfer dagegen sind die Quadratmeterzahlen durchaus ein aussagekräftiger Vergleichsmaßstab. „Wir müssen den Finger in die Wunde legen“, meinte Klopfer, aus dessen Sicht „die Frage, ob’s nicht zu viele Sportplätze gibt und ob wir zum Beispiel in Haubersbronn und Miedelsbach weiterhin vier Norm-Fußballfelder und jeweils einen Rasen- und einen Kunstrasenplatz brauchen, schon erlaubt sein muss“. Von Buhlbronn ganz zu schweigen. Und jetzt schon unbestreitbar sei, so der Oberbürgermeister, dass es in Haubersbronn mit derzeit insgesamt drei Hallen zu viel Hallenkapazitäten gebe.

Konzept für Haubersbronn muss her

Was die Haubersbronner FDP/FW-Stadträtin Sabine Brennenstuhl nicht unkommentiert lassen wollte. Bei der Lauswiesenhalle, die bewusst nicht als Mehrzweckhalle gebaut sei, spräche aus ihrer Sicht nichts dagegen, wenn die auch von auswärtigen Vereinen genützt würde. Ein niedriger Kostendeckungsgrad bei der Festhalle relativiere sich dadurch, dass sie über längere Zeit als Flüchtlingsunterkunft gedient habe (und voll belegt gewesen sei). Und ganz grundsätzlich brauche es ein Konzept, wie es in Haubersbronn mit der Sporthalle in der Schillerschule auf der einen und der Festhalle auf der anderen Seite weitergehe – unter Berücksichtigung natürlich auch des für den Stadtteil ausgewiesenen Wohnungsbauschwerpunkts.

„Schule und Kindergarten gehören neben die Lauswiesenhalle“

Für SPD-Stadträtin Silke Olbrich ist klar, wohin die Reise in Haubersbronn gehen müsste: „Schule und Kindergarten gehören neben die Lauswiesenhalle“, sagte sie und unterstützte die Forderung von Grünen-Stadtrat Werner Neher, dass nicht gerade von baulichen Maßnahmen betroffene Hallen den Vereinen auch in den Ferien zur Verfügung stehen sollten. So ein Angebot, meinte Neher, könnte für den einen oder anderen Verein auch ein Anreiz sein, sich auf einen Hallenwechsel einzulassen.

Hallen in Kernstadt deutlich stärker ausgelastet

Grundsätzlich zeigt sich bei den Hallen, dass ein Großteil der vorhandenen Kapazitäten in den Nachmittagsstunden nicht genutzt wird, was zum einen damit zu tun hat, dass die Sporthallen in aller Regel bis mindestens 17 Uhr dem Schulsport zugeordnet sind, was den Kostendeckungsgrad nicht gerade erhöht, und was zum andern daran liegt, dass die Vereine das Problem haben, Personal für Nachmittagsangebote zu finden. In der Gesamtbetrachtung ist festzustellen, dass die Hallen in der Kernstadt deutlich stärker ausgelastet sind (mit 71 Prozent) als in den Ortsteilen (mit 49 Prozent) und dass die Hallen nur in Abendstunden einigermaßen gleichmäßig ausgelastet sind (mit jeweils um die 70 Prozent).