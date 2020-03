Schorndorf Spürhund DJ hilft bei der Personensuche

Den meisten Menschen ist wohl bekannt, dass Hunde eine besonders gute Nase haben. Doch was sie in einem Notfall schaffen können, das beeindruckt auch Menges noch: „Ich habe schon erlebt, dass ein Hund einer vier Wochen alten Spur nachgegangen ist.“ Ihr Hund DJ ist inzwischen schon sieben Jahre alt, mit dem speziellen Training begann Menges, als er gerade zehn Monate alt war. Er sei sehr aufgeweckt und eigne sich damit gut als Personensuchhund. „Wenn er eine Aufgabe bekommt, dann wird er richtig arbeitsfreudig“, sagt sie. DJ ist aber nicht nur ein aktiver Hund, er sucht auch die Nähe des Menschen. „Ich nenne ihn meinen Kampfschmuser“, sagt Menges.

Zuerst habe sie mit dem Training lediglich als Beschäftigung für den Hund angefangen. Doch über die Zeit reifte bei ihr die Idee, diese Fähigkeiten auch für Notfälle einzusetzen. Mit einigen anderen Hundebesitzern gründete sie schließlich Ende des vergangenen Jahres die Nachbarschaftshilfe mit Personensuchhunden. Insgesamt sind zehn Hunde und zwölf Menschen beteiligt. Bislang hätten sich noch nicht viele Menschen bei ihnen gemeldet. Ihre ersten Fälle seien bislang Suizide gewesen, erzählt Menges. Sie deutet an: Einfach war das nicht.

Geruchsprobe im Glas kann im Notfall helfen

Monika Menges empfiehlt unter anderem Angehörigen von Demenzkranken, eine Geruchsprobe aufzubewahren. Gerade bei dieser Gruppe passiere es häufig, dass jemand vermisst werde. Denn bis im Notfall eine geeignete Probe gesichert ist, kann wichtige Zeit verstreichen. Die ehrenamtlichen Helfer empfehlen, ein spezielles Geruchsaufbewahrungsglas (siehe Vorsorgepaket) anzuschaffen. Diese Gläser sind steril und werden mit einem Stück Mullbinde verkauft. Die Probe von der betroffenen Person sollte mit der Mullbinde im Nackenbereich genommen werden. Dabei streicht man mit der Mullbinde zehnmal über den Nacken. „Im Kopfbereich ist es am besten“, sagt sie. Wer die Probe bei einem Angehörigen nimmt, sollte dabei Handschuhe tragen, sonst mischt sich der eigene Geruch mit der Probe, erklärt Menges. Das Gläschen solle im Kühlschrank aufbewahrt werden, dort halte der Geruch am besten.

Falls der Notfall eintritt und eine Person vermisst wird, dann sollten einige Punkte beachtet werden. Als Erstes sollten Angehörige alle üblichen Orte absuchen, die infrage kommen, anschließend auch die unmittelbare Umgebung, wie die Nachbarschaft. Wer dann noch keinen Erfolg habe, der solle seine Nachbarn um ihre Mithilfe bitten. In diesem Zuge könne dann auch die Nachbarschaftshilfe von Menges kontaktiert werden. Allerdings sollte auch ein Angehöriger in der Wohnung bleiben, falls der Betroffene zurückkehrt. In jedem Fall sollte auch die Polizei informiert werden, besonders dann, wenn das Leben der betroffenen Person gefährdet sein könnte.

Während der Übung spornt Monika Menges ihren Hund an: „Zeig mir, wo ist sie?“ Vom Burgschloss geht es weiter in Richtung Stadtpark. DJ senkt seinen Kopf, Pott erklärt, daran erkenne man, dass er einer Spur nachgehe. Doch in der Gmünder Straße verliert sich die Spur, hier stieg Menges Mutter in ein Auto ein. DJ sucht die Stelle ab, doch kann nichts mehr finden. Schließlich stellt er sich vor sein Frauchen und schaut es an. Jetzt weiß auch sie, DJ findet nichts mehr. Auch wenn es sich um ein negatives Ergebnis handelt: DJ bekommt für seine Arbeit ein Leckerli.