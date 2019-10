Schorndorf Stadt steigert Einnahmen durch mobile Blitzer

Zur Erinnerung: Die Blitzer an den Stadteingängen in der Schlichtener und in der Göppinger Straße sind seit Mai 2017 installiert, die an der B 29 in Fahrtrichtung Aalen und Fahrtrichtung Stuttgart seit Juni 2017. Und vor allem die beiden Letzteren haben gleich richtig geboomt: In nur sieben Monaten wurden knapp 30 000 Tempoüberschreitungen in Fahrtrichtung Aalen und knapp 40 000 in Fahrtrichtung Stuttgart registriert und Bußgeldeinnahmen in Höhe von rund 725 000 und knapp 900 000 Euro in die Stadtkasse gespült.

Zahlen, die im ersten vollen Blitzerjahr 2018 entweder nicht mehr erreicht oder doch zumindest bezüglich der Einnahmen noch einmal knapp übertroffen wurden. In der Gesamtzahl der Ordnungswidrigkeiten, in die vor allem auch Halte- und Parkverstöße einfließen, lag das Jahr 2018 mit etwa 86 500 Fallzahlen und Einnahmen von über 2,1 Millionen Euro deutlich höher als das Jahr 2017 mit rund 83 000 Verstößen und Einnahmen in Höhe von circa 1,9 Millionen Euro.

Trend bei Fallzahlen und Einnahmen deutlich rückläufig

Demgegenüber zeigen die bis einschließlich Juli vorgelegten Vergleichszahlen dieses Jahres, dass der Trend bei Fallzahlen und Einnahmen deutlich rückläufig ist. Was bei den beiden Blitzern an den Einfalltoren von Schlichten und Göppingen her ganz signifikant für die Göppinger Straße gilt, wo sich die monatlichen Fallzahlen mittlerweile zuverlässig im zweistelligen Bereich bewegen, während die Autofahrer in der Schlichtener Straße ganz offensichtlich weit weniger lernfähig sind.