Schorndorf Stadtmarkt: Mindestens 25 000 Menschen in der Stadt

Und zwar voller gut gelaunter Menschen, die sich die für so einen Markt typischen Düfte um die Nase wehen ließen und bei annähernd Biergartenwetter noch einmal ausgiebig Sonne und Wärme tankten und um für den Herbst, so er denn jetzt wirklich kommt, gewappnet zu sein. Und so hat denn inmitten all des Trubels auch der Weststadtverein die Gelegenheit genutzt, die Pflanzen, die während der Gartenschau die beiden Kräuterpavillons geziert haben, zu verschenken, um die Pavillons einmotten und – hoffentlich – im nächsten Jahr wieder auspacken und aufstellen zu können. Wie überhaupt an diesem Wochenende auch an anderer Stelle der große Gartenschau-Ausverkauf stattgefunden hat.

Was darf’s sein: Das Liebes-Tagebuch oder der Schmerzcode?

Fast etwas geschenkt bekommen haben auch alle die, die etwas abseits des größten Stadtmarkt-Trubels in der Neuen Straße durch die beiden Flohmärkte gebummelt sind. Den einen, den klassischen Flohmarkt, hatten – ganz unbürokratisch und stressfrei, weil ohne Anmeldung, Standgebühren und frühes Aufstehen – Kinder mit ihren Eltern (oder umgekehrt) bestückt, den anderen überwiegend erwachsene Menschen, die es an der Zeit gefunden haben, mal wieder ihre Bücherregale zu sortieren oder zu schauen, was sich im Lauf der Jahre in den Bücherkisten angesammelt hat und unters lesende Volk gebracht werden will. Ein solches Spektrum findet sich in keiner Buchhandlung, auch was die Erscheinungszeiträume angeht. Kinder-, Hör- und Kochbücher in allen Facetten und ein Themenspektrum, das vom Liebes-Tagebuch bis zum Schmerzcode und vom „Ende aller Diäten“ bis zur Erfahrung „Trotzdem ja zum Leben sagen“ zu können, reicht.

Der Stadtmarkt selber – kombiniert im Übrigen wie immer mit einem allem Anschein nach ebenfalls gut angenommenen verkaufsoffenen Sonntag – bot wieder all das, was die zahlreichen Besucher ganz offensichtlich erwarten.