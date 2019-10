Schorndorf/Stuttgart Der 45-Millionen-Fall: Rätsel um Riesensummen

Scheingeschäfte, glaubt die Staatsanwaltschaft: Tarnkonstruktionen, um die wahre Herkunft der Riesensumme aus den Niederlanden, aus dem Drogenhandel zu vertuschen. In der Tat umwabern Ungereimtheiten den Goldhandel, der sich in schriftlichen Firmen-Unterlagen abbildet.

Wie aus Zwergen Riesen werden

Beispiel eins: Die rumänische Firma Goodcash soll laut Aufzeichnungen im Lauf des Jahres 2017 Feingold für 51 Millionen Euro in Schorndorf eingekauft haben. Was ist das für ein Unternehmen, das so enorme Transaktionen stemmt, über derart fantastische Liquidität verfügt?

Blick ins rumänische Handelsregister: Kfz-Reparatur, Sperrholzplattenbau, Gebrauchtwarenhandel, Umzugstransporte, Baustoffhandel – das waren bis Ende 2016 Geschäftstätigkeiten von Goodcash. Jahresumsatz: etwa 30 000 Euro. Eine Klitsche. Kurz darauf begannen plötzlich, aus dem Nichts, Multimillionengeschäfte; sofern man den Buchhaltungsunterlagen traut.

Beispiel zwei: Die englische Firma Manual Work soll laut Aufzeichnungen im Lauf des Jahres 2017 Altgold für vier Millionen Euro nach Schorndorf verkauft haben. Was ist das für ein Unternehmen, das derartige Liefermengen wuppt, solch beeindruckende Umsätze generiert?

Blick ins englische Handelsregister: Dort firmierte Manual Work als sogenanntes „Mikro-Unternehmen“. Die Bilanz zum April 2017 wies ein Gesamtvermögen von 435 Pfund aus. Eine Klitsche. Kurz darauf begannen plötzlich, aus dem Nichts, Multimillionengeschäfte; sofern man den Buchhaltungsunterlagen traut.

Verräterische Hinweise

Zwerge verwandeln sich von heute auf morgen in Riesen: nur eine von vielen Auffälligkeiten, die das Gericht in der Beweisaufnahme an bisher 14 Prozesstagen zutage gefördert hat.

Es gibt mittlerweile einen Stapel von Indizien, dass das Geld, das nach Dubai wanderte, in Wahrheit womöglich aus Holland stammte: Kamera-Aufzeichnungen, verräterische Hinweise in abgehörten Telefonaten, Tankquittungen; und einen Polizeifund vom Januar 2018. Damals hielt eine Streife an der holländisch-deutschen Grenze einen Kurier der Firma Noble Glitter an: Der Mann hatte 1,5 Millionen Euro in der Reserverad-Mulde seines Autos.

Ein Wink mit dem Zaunpfahl

Noch ist die Beweisaufnahme nicht abgeschlossen – aber am 14. Verhandlungstag gab Richterin Manuela Haußmann einen „rechtlichen Hinweis“ darauf, wie das Gericht die Lage nach „derzeitiger Würdigung“ einschätzt – es war ein Wink mit dem Zaunpfahl: Die vier Angeklagten hätten, „gewerbs- und bandenmäßig handelnd“, aus „dem Verkauf von Betäubungsmitteln stammende Gelder“ nach Dubai ausgeführt und die wahre Herkunft der Scheine „verschleiert“. Fortsetzung am 16. Oktober.