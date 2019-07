Schorndorf/Stuttgart Eigene Patenkinder schwer sexuell missbraucht

Der Mann hatte die schweren Übergriffe zum Teil gefilmt und eine Menge kinderpornografisches Material besessen. Zeitweise hatte der Mann mit in der Wohnung einer alleinerziehenden Mutter von drei Kindern in Schorndorf gelebt, mit ihr aber keine Beziehung gehabt. Die Mutter war froh, Hilfe zu haben; man hatte sich über eine Bekannte kennengelernt, war sich sympathisch – und so entwickelte sich mit der Zeit ein Vertrauensverhältnis, woraufhin die Mutter den Mann bei der Taufe ihrer Kinder als Patenonkel einsetzte.

Er hatte Erzieher werden wollen

Der 25-Jährige, ein gelernter Maler und Lackierer, hatte zunächst von Gelegenheitsjobs gelebt und dann an einer Stuttgarter Schule den Realschulabschluss nachgeholt, um Erzieher werden zu können. Er absolvierte Praktika in Schorndorfer Kindergärten, und so ergab es sich, dass er sich mehr oder weniger dauernd und ohne Miete zu zahlen in der Schorndorfer Wohnung der Kinder aufhielt.

Verschlossen und verschüchtert wirkte der breitschultrige Mann vor Gericht. Er berichtete, das elfjährige Mädchen habe ihn beim Schauen eines Pornos erwischt. Der Mann schaute dann Fimsequenzen zusammen mit dem Kind an, bevor es zu einem ersten Übergriff kam. Er unternahm mit der damals Elfjährigen eine Radtour und missbrauchte das Kind schwer in einer Waldhütte.