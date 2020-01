Schorndorf / Stuttgart Lange Haftstrafen im Geldwäsche-Prozess

Die beiden Hauptangeklagten aus Schorndorf und Dubai müssen nun wegen Geldwäsche für neuneinhalb Jahre in Haft. Die Frau des Schorndorfers, die bei der Geldwäsche für die Buchhaltung zuständig war, muss für vier Jahre und neun Monate in Haft. Ein weiterer in die Geschäfte verwickelter Mitangeklagter wurde zu drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Die Verteidigung hatte dagegen Freisprüche für alle Angeklagten gefordert.

"Richterin Manuela Haußmann hat ihr Urteil knapp anderthalb Stunden lang begründet. Dabei hat sie verständlich, juristisch äußerst präzise und rhetorisch fulminant argumentiert - und damit das Geldwäsche-Gebäude in Schutt und Asche gelegt", kommentiert unser Redakteur Peter Schwarz, der den Prozess für den Zeitungsverlag Waiblingen begleitet hat, das Geschehen am Landgericht.