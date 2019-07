Schorndorf Stuttgart schnappt sich Arztsitz

Die Praxis des Magen-Darm-Mediziners ist nicht die erste, die das Klinikum Stuttgart gekauft hat (siehe unten: „Weshalb Stuttgart in Schorndorf zugriff“). Dass Ärzte ihre Praxis nicht an einen Kollegen verkaufen, sondern an ein Krankenhaus oder einen privaten Investor, ist im Grunde nichts Neues, sagt Kai Sonntag, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. KVs sind für die vertragsärztliche Versorgung der Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen zuständig und wachen unter anderem darüber, dass nur so viele Ärzte in einem Gebiet praktizieren, wie erlaubt ist. Wer aber an wen verkauft, geht die KV nichts an.

In einem MVZ ist der Arzt nicht der Chef, sondern ein Angestellter

In einer an ein Medizinisches Versorgungszentrum verkauften Praxis ist der praktizierende Arzt nicht gleichzeitig auch Chef, sondern ein Angestellter. Ohne auf den Fall Schorndorf konkret einzugehen, sieht die Kassenärztliche Vereinigung den Trend zu Versorgungszentren durchaus kritisch, nennt Kai Sonntag ein Beispiel, in welch falsche Richtung dies gehen kann.

Ein kleines Krankenhaus auf der Nordseeinsel Borkum, hinter der ein Investor steckt, kaufe reihenweise Arztsitze von Gynäkologen auf und strukturiert sie in „Kinderwunsch-Praxen“ um. Diese Spezialisierung sei nicht überall erwünscht. Sie führe im konkreten Fall dazu, dass sich die Basisversorgung für Patientinnen verschlechtert, weil sich um sie nun weniger Frauenärzte kümmern. – Die Motive von Krankenhäusern, Versorgungszentren zu gründen, seien vielfältig. Ein Grund sei sicherlich, dass diese Praxis ihre Patienten in aller Regel ihrem Arbeitgeber zuweist – und nicht der örtlichen Konkurrenz. Für die niedergelassenen Ärzte tauche ein neuer Marktteilnehmer auf, der nicht nur finanziell gut ausgestattet ist, sondern bei dem die Gefahr besteht, sich auf lukrative Behandlungen zu spezialisieren, spricht Kai Sonntag von Rosinenpickerei.