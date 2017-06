Schorndorf Tankstelle mit Pistole überfallen

Schorndorf.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am späten Sonntagabend in Schorndorf eine Tankstelle überfallen und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Gegen 22.40 Uhr hatten zwei maskierte Männer die Tankstelle in der Welzheimer Straße betreten. Während ein Täter an der Eingangstüre stehen blieb, bedrohte der andere den Angestellten mit einer graphitfarbenen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Unter dem Eindruck der Bedrohung händigte der Angestellte mehrere hundert Euro Bargeld aus. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Vorstadtstraße.