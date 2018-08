Schorndorf Tocotronic in der Manufaktur

Wie ließe sich der runde Geburtstag der Manufaktur in Schorndorf passender feiern als mit Tocotronic, einer Band, die es sich seit bereits über zwei Jahrzehnten auf dem Thron des deutschsprachigen Indie-Rocks bequem gemacht hat? Eben. Gar nicht.

Mit ihrem neuen Album „Die Unendlichkeit“, einem retro- und introspektiven Großwerk, war das Hamburger Quartett in den vergangenen Monaten auf Deutschlands Bühnen zu Gast. Die Locations, die Tocotronic bespielen, heißen seit einiger Zeit beispielsweise Columbiahalle, Theaterhaus oder Große Freiheit 36 - alles Läden mit einem Fassungsvermögen jenseits der 1 000 Leute.

Natürlich gönnt man den sympathischen Mannen um Sänger, Gitarrist und Texter Dirk von Lowtzow den Erfolg. Schließlich haben sie in den vergangenen 25 Jahren hart gearbeitet, haben sich auf zahllosen Gigs die Finger wund gespielt und sich auf insgesamt einem Dutzend Langspielern die Seele blank geschrieben.

Dennoch freut es den Puristen, dass vereinzelt auch kleinere Clubs auf dem Programm stehen. Am Samstag, den 11. August spielen sie in der Manufaktur in Schorndorf, und man kann sich bereits denken, wie es werden wird: schwitzig, hochintensiv und überaus großartig. Dem geneigten Gast winkt sozusagen eine musikalische Körpererfahrung. So hoch die Erwartungen auch sind, das Ergebnis wird sie übertreffen. Wir freuen uns bereits wie Bolle, um einen Spruch aus dem Manufaktur-Programm aufzunehmen.