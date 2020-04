Schorndorf Todesfall im Haus Röder

Dass das Haus Röder ein für Corona besonders anfälliger Sonderfall sein könnte, will Dr. Peter Zaar grundsätzlich nicht bestätigen. Wohl aber, dass es in einer Einrichtung wie der Seniorenresidenz, die in einem denkmalgeschützten Gebäude mit beschränkten räumlichen Kapazitäten untergebracht ist, naturgemäß enger zugeht, was der Ansteckungsgefahr Vorschub leisten könnte. „Strenge Separationen sind hier natürlich schwerer durchzuhalten als in anderen Häusern“, sagt der Erste Landesbeamte, der aber auch darauf hinweist, dass das Haus Röder eine Einrichtung ist, in der es im Regelbetrieb so gut wie keine Beanstandungen gibt. Gleichwohl müsste diesem Heim in den nächsten Wochen von Seiten der Ämter und Behörden mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung zuteilwerden als anderen Häusern, die bislang von Corona-Fällen ganz oder weitgehend verschont geblieben seien.