Schorndorf Trotz Corona: Bücher vor Ort bestellen und abholen

Lokale Händler liefern schneller

Für diejenigen, die auf ihr Buch lieber zu Hause warten, hat das Team einen eigenen Lieferservice installiert, denn die Post hat derzeit Schwierigkeiten, ihre Päckchen pünktlich zu liefern. Besonders kurz vor Ostern für viele ein Ärgernis. Das E-Bike von Osiander, das normalerweise der Schülerfirma und ihrem Markt-Lieferdienst zur Verfügung steht, nutzen nun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ladens selbst. „Innerhalb der Innenstadt liefern wir nun direkt“, erklärt Schäfer. Wer dort wohnt, kann bis 18 Uhr bestellen und erhält sein Buch direkt am Folgetag, erklärt die Filialleiterin. Nur die Teilorte, wie etwa Oberberken, werden auch weiterhin nur mit dem klassischen Versand beliefert.

Die lokale Osiander-Chefin ist froh, dass sie zumindest in diesem Rahmen nun weiterarbeiten kann. In Bayern, wo Osiander ebenfalls viele Geschäfte betreibt, sei auch das Verfahren, wie sie es praktiziert, nicht erlaubt, erklärt sie. Wer nun aber denkt, es sei eine rosige Zeit für Buchhändler, weil derzeit viele Zeit zum Lesen haben, täuscht sich. Zwar kommen einige an den improvisierten Tresen, doch längst nicht so viele Kunden, wie hier sonst ein- und ausgehen. Schäfer erzählt, der Umsatz sei seit Corona um 70 Prozent eingebrochen und Kurzarbeit bereits eingeführt worden.

Am Oberen Marktplatz hat auch Kirsten Klöble von der Bücherstube Seelow einen Weg gefunden, weiterhin Bücher zu verkaufen. Auf der dunkelblauen alten Tür des Ladens erklärt sie, wie das funktioniert. Bestellungen können die Kunden bei ihr am Telefon oder per Mail zwischen 10 und 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr aufgeben, später liefert die Chefin die Bücher aus. In Schorndorf und den Nachbargemeinden macht Klöble das mit ihrem Auto selbst. Wer von weiter weg Bestellungen aufgibt, der bekommt sein Päckchen mit der Post.

Doch auch das Abholen ist dank einer blauen Kiste vor dem Laden möglich. Wer etwas bestellt hat, klopft bei ihr ans Schaufenster und muss einen Moment warten, bis Kirsten Klöble das entsprechende Buch in die Box gepackt hat. Anschließend können die Kunden das Buch entnehmen.