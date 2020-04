Schorndorf Trotz der Kontaktsperre nicht einsam sein

„Ihnen ein positives Bauchgefühl zu verschaffen, ist wichtig“, erklärt Hahn. Darum bemühen sich er und seine Mitarbeiter im Krankenhaus beständig. Natürlich sei es ungleich schwieriger, besagtes Bauchgefühl herzustellen, wenn man nur mit Mund-Nase-Schutz das Krankenzimmer betrete. Da reicht das freundliche Lächeln eben nicht mehr, schließlich sieht’s unter der Maske keiner. Drum sprechen die Mitarbeiter noch mehr mit ihren Patienten, versuchen in Gesprächen über Alltägliches, Vertrauen herzustellen, gute Gefühle zu wecken. Sei es eine kurze Plauderei über den Wohnort oder das schöne Frühlingswetter. Sprechen, sprechen, sprechen - das ist das Gebot der Stunde, in einer Zeit, in der Berührungen auf ein Minimum reduziert werden müssen. Besonders schwierig ist es für solche Patienten, die zusätzlich noch Hörschwierigkeiten haben. Schließlich lesen sie üblicherweise auch die Lippen ihres Gegenübers, erschließen sich über Mundbewegungen, was das Ohr nicht mehr verstehen kann. Das fällt nun weg. Ein Schritt weiter in Richtung gefühlter Einsamkeit.