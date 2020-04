Schorndorf/Tuscaloosa Coronavirus in den USA: Die Lage in der Partnerstadt

Für mich war das Schwerste, einen ganzheitlichen Sinn dafür, was wir jeden Tag machen, wenn wir Nachrichten sammeln, zu bewahren. Wenn eine Person für ein oder zwei Tage, aus welchem Grund auch immer, von zu Hause aus arbeitet, ist das die eine Sache; wenn alle jeden Tag von zu Hause aus arbeiten, eine andere.

Warum?

Vor der Krise konnte ich je nach Laune im Newsroom herumlaufen, mit den Redakteuren sprechen und bekam eine unmittelbare Reaktion von ihnen. Wir konnten in Echtzeit Ideen austauschen. Jetzt müssen wir per Internet oder Telefon Kontakt halten. Das Hin und Her kann mühsam sein. Der Prozess ist weniger effizient. Unsere Situation ist aber nicht einzigartig. Nachrichtenmedien überall haben ihre Angestellten angewiesen, von zu Hause aus zu arbeiten. Genauso wie viele andere Unternehmen, wenn möglich, selbst die systemrelevanten.

Was beschäftigt Sie in der neuen Situation am meisten?

Unsere Redakteure und Fotografen arbeiten zwar von zu Hause aus, müssen gelegentlich aber auf Termine und sind dann mitten im Geschehen. Dadurch sind sie gefährdet. Ich habe ihnen gegenüber zwar betont, dass ihr Wohlergehen wichtiger ist als jede Geschichte und jedes Foto, das wir vielleicht brauchen könnten, aber unser Job ist es, die Stadt zu informieren. Für die Redakteure und Fotografen ist es eine Frage des Stolzes, das gut zu machen – besonders in Zeiten wie diesen. Sie müssen sich dabei natürlich der Gefahren bewusst sein und die nötigen Vorkehrungen treffen und ich bin mir sicher, das machen sie auch.

Wie sehen die Leser das?

Ich glaube, dass unsere Leser sich dessen bewusst sind, dass manche unserer Redakteure Risiken eingehen – wenn auch vielleicht nicht im gleichen heldenhaften Ausmaß wie unsere Ärzte, Krankenschwester und andere Angestellte in der Krankenpflege - um sie weiterhin zu informieren.

Welche Rolle spielen die sozialen Medien bei Ihrer Berichterstattung?

Solche Zeiten boten Gerüchten schon immer einen Nährboden. Die sozialen Medien ermöglichen ihre Verbreitung auf einer Reichweite, die weit übertrifft, was vor dem digitalen Zeitalter möglich war. Wir sind aber immer noch das Fundament, auf das sich die Menschen dieser Gemeinde verlassen können. Ich glaube, dass ihnen das bewusst ist und sie unsere Berichterstattungen zu schätzen wissen.

Warum ist guter Journalismus gerade jetzt so wichtig?

Die sozialen Medien sind nicht die zuverlässigste Informationsquelle, um es milde auszudrücken. Während einer Krise ist das umso schlimmer. Schenken manche Menschen dem, das sie auf Facebook oder Twitter lesen, zu viel Glauben? Natürlich. Ich denke aber, dass die meisten uns im Angesicht der ganzen Fehlinformationen, die in Krisenzeiten umgehen, eine Kontrollfunktion zutrauen.

Wie schlimm hat es Tuscaloosa in der Corona-Krise getroffen?

Tuscaloosa ist der Regierungssitz des Landkreises Tuscaloosa County und eine der größten Städte im Staat Alabama, obwohl es mit einer Einwohnerzahl von 101 000 Menschen noch relativ klein ist. Die Bevölkerung von Tuscaloosa County ist ungefähr doppelt so groß. Stand heute Morgen (9. April) verzeichnen wir im Landkreis laut des Gesundheitsamts keine Todesfälle aufgrund von Covid-19. Für den Staat Alabama wurden 68 Todesfälle gemeldet, also Fälle, in denen jemand positiv getestet wurde und dann verstarb. Das Gesundheitsamt schreibt 48 dieser Fälle direkt Covid-19 zu.

Wie ist die allgemeine Stimmung unter den Menschen in Tuscaloosa?

So gut wie jeder ist vorwiegend mit dem Coronavirus beschäftigt. Fast alles, das wir machen, wird davon bestimmt. Was sind die neuesten Statistiken? Was sind die Folgen für die Wirtschaft? Wie wirken sich die Ausgangssperren und Schließungen auf alle aus? Jeder will Antworten auf diese praktischen Fragen, aber wir wollen auch alle die Lichtblicke finden und teilen, die uns Hoffnung geben, die unsere Widerstandsfähigkeit aufzeigen und unsere Fähigkeit, zusammenzufinden. Solche Geschichten gibt es überall, aber es übersteigt bei weitem die Ressourcen unserer kleinen Redaktion, über alle zu berichten. Wir geben unser Bestes.

Berichten Sie also nur noch über Corona?

Unsere Berichterstattung dreht sich im Moment fast ausschließlich um die Corona-Krise. Dabei hatten wir aber wenig Wahl. Alles und jeder ist davon betroffen.

Welche Regeln gelten zurzeit für die Menschen in Tuscaloosa?

Die Virus-Prognosen sagen voraus, dass uns das Schlimmste hier noch bevorsteht. Basierend auf dem Szenario für die schlechtest mögliche Entwicklung, hat der Bürgermeister von Tuscaloosa am 24. März eine stadtweite Ausgangssperre angeordnet. Das Verbot ordnet jeden und jede an, zu Hause zu bleiben, die einzigen Ausnahmen gelten für „unerlässliche Erledigungen“. Das kann der Arbeitsweg sein, aber auch der Besuch im Supermarkt oder beim Arzt. Außerdem dürfen die Abholdienste der Restaurants, die vor Ort keinen Verzehr mehr anbieten dürfen, genutzt werden und es darf Sport an der freien Luft getrieben werden. Menschen müssen sich zu allen Zeiten in sozialer Distanzierung üben. Kurz nach der Anordnung des Bürgermeisters hat der Staat Alabama ähnliche Regeln angeordnet.

Halten die Menschen sich denn auch an diese Regeln?

Obwohl Strafen für Verstöße gelten, kommt es mir so vor, als ob es so viele Ausnahmen gibt, dass deren Vollzug fast unmöglich ist. Ich glaube, die Vorgaben wurden eher gestaltet, um zu betonen, wie wichtig die Menschen diese Bedrohung für unser aller Gesundheit nehmen müssen.

Wie gehen Geschäftsinhaber mit den Schließungen um?

Die angeordneten Schließungen könnten verheerend sein, je nachdem, wie lange sie andauern. Die Frage ist: Inwieweit sind Menschen bereit, diese neue Realität zu akzeptieren, bevor ihre Geldsorgen die Angst, an einer Krankheit zu sterben, die nur einen sehr kleinen Teil der Menschen, die sich mit ihr infizieren, umbringt, überschatten.

Hält also nicht jeder die Anordnungen für verhältnismäßig?

Jeder versteht die Notwendigkeit dieser Schritte im Sinne der allgemeinen Gesundheit und die meisten halten sich daran. Die universelle Auffassung ist es, dass die Maßnahmen nicht zu lange ohne schlimme wirtschaftliche Folgen andauern können.

Wie lange müssen Geschäfte, die nicht systemrelevant sind, denn zubleiben?

Die Ausgangssperren gelten in Alabama bis zum 30. April. Ich denke, bis dahin haben wir ein besseres Verständnis dafür, wie schlimm es im Staat Alabama, in Tuscaloosa County und in manchen der ländlichen Gegenden darum herum, in denen die Gesundheitsversorgung mangelhaft ist, wird.

Haben Sie in Ihrer Tätigkeit als Journalist schon einmal eine vergleichbare Krise erlebt?

Es gab andere Fälle von existenziellem Grauen. Der 11. September sticht heraus und der Tornado, der vor neun Jahren einen weiten Teil von Tuscaloosa zerstörte und mehr als 50 Menschenleben forderte. Er veränderte das Leben für jeden, der damals hier wohnte - manche Mitglieder unserer Redaktion waren direkt davon betroffen. Trotzdem können wir nur im Nachhinein die Bedeutung so einer Zeit begreifen. Wie lange wird es nun dauern, bis wir darauf zurückblicken können?

Wie hat die Pandemie Ihrer Meinung nach den Journalismus allgemein beeinflusst?

Wie die Pandemie den Journalismus beeinflusst hat, wird sich erst noch zeigen. Teile der Medien - ich denke hier an die 24-Stunden-TV-Nachrichtensender - neigen dazu, die Bedeutung von aktuellen Entwicklungen zu übertreiben. Es ist offensichtlich, dass sie sensationalisieren. Aber ich bin 58 Jahre alt und arbeite seit 35 Jahren als Redakteur bei einer Zeitung. Das ist meine gesamte professionelle Karriere. Diese Krise ist meiner Erfahrung nach einzigartig.

Interessieren Ihre Leser auch noch andere Themen als die Corona-Krise?

Ich vermute, dass unsere Leserinnen und Leser sich im Laufe der Zeit nach jeglicher Berichterstattung sehnen werden, die nichts mit dem Coronavirus zu tun hat. Ich vermute auch, dass wir es satt haben werden, darüber zu berichten. Es kommt natürlich alles darauf an, wie die Krise sich entwickelt. Es ist nicht so, als würden wir andere Nachrichten ignorieren. Wir bieten unseren Lesern so viel davon, wie wir können. Wir berichten immer noch über die Entwicklungen in der Lokalpolitik und warnen die Leute vor Unwettern. Aber die Tatsache ist, dass im Moment nicht viel anderes passiert.