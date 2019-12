Schorndorf Umlaufgitter: Gefahr für Radler?

Zu groß, bestätigt auch der Eisenbahnbetriebsleiter Oliver Arnhold aus Waiblingen, sei hier die Gefahr, dass Radfahrer vom Radweg schräg an der geschlossenen Halbschranke vorbei über die Gleise fahren und von der Wieslauftalbahn erfasst werden könnten. In Rudersberg, erinnert Arnhold, sei es vergangenes Jahr wegen einer ähnlichen Situation zu einem tödlichen Unfall mit einem Radfahrer gekommen. „Es muss sicher sein“, betont Arnhold und hält die vorher geltende Regelung, dass die Lokführer an dieser Stelle ein Hubsignal geben müssen, für keine geeignete Alternative – auch wegen der Anwohner. Für ihn ist klar: Die Radfahrer müssen zum Absteigen gezwungen sein.

Radfahrer fahren über den Grünstreifen

Da für Peter Winter aber vor allem in der Dunkelheit Gefahren für Radfahrer lauern, weil das Umlaufgitter für ihn schlecht zu sehen ist, will Hemmerich jetzt zumindest doch prüfen lassen, ob das Umlaufgitter ausreichend ausgeleuchtet ist – und gegebenenfalls nachbessern.

Warum aber die gleiche Absperrung, die auf dem kombinierten Fußgänger-/Radweg, der von der Brücke Richtung Media-Markt an der Heinkelstraße führt, ein paar Hundert Meter weiter abmontiert wurde, versteht Peter Winter nicht. Auf Anfrage erklärt Edgar Hemmerich, dass das Gitter „im Zuge der Zertifizierung unserer Radwege“ entfernt wurde. „Auch wir“, führt Hemmerich weiter aus, „folgen natürlich der Tendenz, diese Sperren/Gitter möglichst zu reduzieren. Nur dort, wo es aus Gründen der Verkehrssicherheit unabdingbar ist, werden Gitter angebracht beziehungsweise verbleiben.“ An der bemängelten Stelle am neuen Radweg im Hammerschlag haben die Radfahrer allerdings schon einen besseren Weg gefunden: rechts am Umlaufgitter vorbei über den Grünstreifen.