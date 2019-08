Attacke in Schorndorf Unbekannte rauben 26-Jährigen aus

Schorndorf.

Am Sonntagmorgen (25.8.) haben drei Unbekannte zwischen 3.05 Uhr und 3.20 Uhr einen 26-Jährigen ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, war der 26-Jährige in der Johann-Philipp-Palmstraße und Ecke Archivstraße zu Fuß unterwegs. Dort kamen ihm drei Männer entgegen, die ihn unvermittelt angriffen. Sie schlugen ihr Opfer und forderten es dazu auf, seine Taschen zu leeren. Die Unbekannten erbeuteten die Geldbörse des 26-Jährigen. Anschließend flüchteten sie in Richtung des dortigen Gymnasiums in die Archivstraße.