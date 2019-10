Schorndorf Unbekannter räkelte sich auf Taxi

Schorndorf.

Ein Taxifahrer hat am Mittwochmorgen (2.10.) eine ungewöhnliche Begegnung mit einem Fremden gehabt. Der Taxifahrer war gegen 7.30 Uhr in der Wilhelm-Maybach-Straße in Richtung Johannesstraße unterwegs, als kurz nach der Kreuzung Silcherstraße ein unbekannter Mann plötzlich auf die Fahrbahn trat. Der Mann nötigte den Taxifahrer zum Anhalten und legte sich anschließend abwechselnd auf die Motorhaube und die Fahrbahn. Dabei räkelte er sich. Der Taxifahrer legte schließlich den Rückwärtsgang ein und fuhr davon. Während des Vorfalls hatte der Mann kein Wort gesprochen. Unklar ist auch, was er mit seinem Verhalten bezweckte.

Das Polizeirevier in Schorndorf hat die Ermittlungen wegen Nötigung aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 07181 204 0 zu melden.