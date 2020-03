Schorndorf und Umgebung Beerdigungen in der Corona-Krise: Trauernden fehlt Nähe

„Ich halte das aber für gefährlich, weil die Vorgaben erst einmal für unbestimmte Zeit gelten“, so Jens Scheufele. Es sei unwahrscheinlich, dass in ein paar Wochen wieder größere Feiern stattfinden dürfen. Ohne eine Beisetzung bestehe die Gefahr, dass die Angehörigen keinen Abschluss finden könnten. „Die Beisetzung ist wichtig, um die Trauer zu verarbeiten“, sagt Jens Scheufele. Und auch den christlichen Beistand hält er in vielen Fällen für sehr wichtig. Er rate Menschen also eher davon ab, die Bestattung zu verschieben. „Aber natürlich versteht man den Wunsch auch“, sagt er. „Es ist eine schwierige Situation.“

Für die Bestatter ist die Arbeit auch aus anderen Gründen erschwert. „Wir müssen spezielle Vorgaben erfüllen“, gibt Jens Scheufele Auskunft. Momentan sei sein Betrieb noch mit Schutzausrüstung ausgestattet, weil er es auch vorher immer mal wieder mit infektiösen Verstorbenen zu tun hatte. „Wir haben aber natürlich nur ein geringes Kontingent“, so Scheufele. Momentan könne er nichts nachbestellen und verstehe auch, dass Krankenhäuser und die Pflege erst einmal vorgehen. Aber: „Sollte es tatsächlich bald viel mehr infektiöse Verstorbene geben, dann kommt es auch bei uns zu einem gewaltigen Engpass und wir könnten nicht mehr arbeiten.“ Vergessen werden sollten die Bestatter also nicht. „In Baden-Württemberg wurden wir zunächst nicht als systemrelevant eingestuft, das hat sich jetzt aber zum Glück geändert“, so Jens Scheufele.

Wenn mehr als zehn kommen: Personen wegschicken?

Stefan Nemesch, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Steinenberg, hat bis jetzt noch keine Bestattung mit zehn Personen durchgeführt. Mit einer Trauerfamilie habe er aber ein Gespräch geführt, die sich entschloss, die Beisetzung zu verschieben, weil sie ihre Freunde dabeihaben wollte. „Damals waren noch 20 Personen bei den Beisetzungen erlaubt. Zwei Tage später waren es nur noch zehn“, sagt Stefan Nemesch. Das sei bitter. Gerade in der Trauerphase suchten Menschen gegenseitigen Trost und Nähe zueinander.

„Was passiert, wenn elf Personen zur Beerdigung kommen?“, fragt sich der Pfarrer. „Muss ich dann eine Person wegschicken?“ Eigentlich wolle er eine Beerdigung unter solchen Bedingungen nicht vollziehen, so Nemesch, „aber es wird natürlich kommen“. Eine Form dafür zu finden, bei der Intimität und Trauer einen Ausdruck finden, sei in dieser Situation für alle eine Herausforderung.

„Bei der letzten Beerdigung im Freien hat jemand Geige gespielt, das hat mich und die Anwesenden sehr berührt“, sagt Pfarrerkollege Klaus Dieterle. Außerdem gebe es ein Bläserteam, das einspringen könne. Er versuche, Alternativen zu finden, um die Trauergottesdienste würdig zu gestalten.

Der Pfarrer hofft, dass die neuen Beerdigungsformen keinen „Dauereffekt“ mit sich bringen. „Ich finde, der Tod gehört zum Leben dazu“, sagt er. „Ich bin immer dankbar gewesen, dass die Gemeinde hier so Anteil nimmt.“ Er habe bei seiner Arbeit in einer Stadt schon beobachtet, dass es einen Trend dazu gibt, dass das Trauern nur noch im kleinsten Kreise stattfindet. „Ich wünsche mir nicht, dass die Situation jetzt diesen Effekt verstärkt.“