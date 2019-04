Schorndorf Unfall am Kreisverkehr - Radfahrer schwer verletzt

Schorndorf.

Am Montag (22.04.) hat ein Autofahrer einen Unfall verursacht, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde, und ist dann einfach weiter gefahren. Der 49-jährige Fahrradfahrer fuhr gegen 12.45 Uhr durch den Tuscaloosa-Kreisverkehr und wollte von dort aus in einen Feldweg fahren. Dabei wurde er von einem Autofahrer geschnitten, der von der Abfahrt der B29 in den Kreisverkehr einfuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, wich der Radfahrer nach rechts aus und stieß gegen den Bordstein. Er fiel vom Rad und verletzte sich hierbei schwer.