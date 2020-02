Schorndorf.

Auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen ist der Mercedes eines 30-Jährigen am Sonntag (16.2.) nach einem Unfall unter einem Baum eingeklemmt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr der 30-Jährige die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er gegen 5.10 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Schorndorf-West nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Durch den Aufprall stürzte der Baum um und klemmte den Wagen ein. Die Feuerwehr musste den Abschleppdienst bei der Bergung des Fahrzeugs unterstützen. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.