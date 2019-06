Schorndorf. Am Montag war ein 38 Jahre alter Daimlerfahrer um 7.05 Uhr auf der Friedrichstraße unterwegs. Er wollte in die Burgstraße Richtung Werderstraße einfahren. Wie die Polizei meldete, missachtete er dabei die Vorfahrt eines 32-jährigen Audi-Fahrers und verursachte einen Unfall. Am Daimler entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro, am Audi in Höhe von 5000 Euro.