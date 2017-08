Schorndorf Unfallflucht nach Parkrempler

Schorndorf.

Ein Unbekannter beschädigte beim Ein- oder Ausparkten im Parkhaus des Krankenhauses Schorndorf in der Schlichtener Straße einen dort geparkten VW Bus. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Sachschaden an der Schiebe- und Beifahrertüre in Höhe von ca. 5000 Euro.