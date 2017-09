Schorndorf Zweimal Unfallflucht

Freitag, in der Zeit von 12.50 bis 19.00 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Lortzingstraße, Höhe Gebäude Nr. 11 geparkten VW Sharan. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der Fahrer eines roten Lkw oder Pkw streifte am Freitag, in der Zeit zwischen 11 und 16.30 Uhr, einen in der Lutherstraße, Höhe Gebäude Nr. 12 geparkten Seat Leon. Obwohl an diesem ein Schaden in Höhe von 3000 Euro entstanden war, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beiden Verursachern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf, Tel.: 07181/2040, in Verbindung zu setzen.