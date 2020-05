Schorndorf Unverpackt-Laden "Bergerei" eröffnet am 5. Mai

Familie und Freunde durften ersten "Testeinkauf" wagen

Familie, Bekannte und viele Freunde seien ihr in den vergangenen Tagen und Wochen zur Seite gestanden, und hätten sie unterstützt „wo es nur geht“. Nachtschichten seien eingelegt worden. Und so war es nur selbstverständlich, dass die Familie und Freunde am Wochenende ihren ersten „Testeinkauf“ im neuen Ambiente wagen durften. Alles was man zum täglichen Leben brauche, könne sie anbieten, so Berger. Der Einkauf sei einfach: „Direkt aus Gefäßen und Spendern in den Jutebeutel oder Glasbehälter füllen, wiegen, fertig. Natürlich darf man auch Tupperschüsseln mitbringen“, sagt die Schorndorferin. Sie biete zudem im Laden auch Behältnisse zum Verkauf an. Reis oder Bohnen, Cornflakes oder Müsli, aber auch Shampoo oder Reinigungsmittel – im sehr ansprechend gestalteten Laden ist viel Platz. „Ich möchte zudem frisches Obst und Gemüse von regionalen Anbietern im Laden haben, denn das gehört für mich einfach dazu“, betont die junge Frau mit den strahlend blauen Augen. Von der – natürlich plastikfreien – Ladeneinrichtung bis hin zur Produktauswahl hat sie schon vieles vorab geklärt. Für ihren Unverpackt-Laden hat sie regionale und biozertifizierte Lieferanten gewinnen können. Im Umkreis hat sie sich einige Kooperationspartner ausgeguckt. „Regionalität ist mir sehr wichtig und ich bin froh, dass ich so viele Lieferanten aus der Umgebung gewinnen konnte.“ Beispielsweise arbeite sie mit einem Bio-Bäcker, mit dem Biolandhof Rapp oder auch mit der Solidarischen Landwirtschaft Murrhardt zusammen. Sie habe eine Urbacherin gefunden, die ihr Nudeln mache: „Das sind dann meine Urbacher Nudeln, die gibt es nur hier“, erzählt Larissa Berger und auch hier schwingt Stolz in der Stimme mit.

Aber sie möchte nicht nur als reiner Verkaufsladen gelten, das betont Berger: „Unverpackt-Läden gibt es ja noch nicht so viele hier in der Region. Und wer sich unsicher ist, oder nicht recht weiß, was es hier so gibt, darf auch gerne einfach nur schauen. Ich erkläre gerne was dazu“, lacht sie. Ein Herzensanliegen war es Larissa Berger zudem, ein Tagescafé in ihren Laden zu integrieren. Denn dort sollen ihre Kunden neben diversen heißen und kalten Getränken auch Kleingebäck, Kuchen und „gesunde Naschereien“ serviert bekommen, möglichst von regionalen Bio-Anbietern. Eine Freundin mit Erfahrung in der Systemgastronomie helfe ihr da. „Wir backen auch selbst.“

Hygienekonzept wird in Unverpackt-Läden ohnehin großgeschrieben

Mit der Lage in der Karlstraße ist sie mittlerweile sehr zufrieden, auch wenn sie am Anfang Zweifel packten: „Die Räume erschienen mir am Anfang sehr dunkel und in der unmittelbaren Nachbarschaft ist der Bio-Markt.“ Aber da sie ein „anderes Konzept“ verfolge und ihre Vorstellungen in dem Laden umsetzen konnte, ist sie sich nun sicher, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Und sie fügt lächelnd hinzu: „Man kann prima mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, sogar per Bahn. Und für die, die mit dem Auto kommen, gib es ja ein Menge Parkhäuser.“

Nun wünscht sich Larissa Berger, dass sie möglichst viele Kunden bei sich begrüßen darf: „Ich denke, dass in Schorndorf genau solch ein Laden gefehlt hat. Ich hoffe, dass es für viele ein Anreiz ist, bei mir mal reinzuschauen, und dass die Kunden neugierig sind.“ Für sie habe Nachhaltigkeit schon immer eine große Rolle gespielt. „Ich war immer schon sehr mit der Natur verbunden, meine Mutter hat viel selbst angepflanzt und ich fand so was immer spannend, was dann wächst und entsteht.“ Die 27-Jährige pflegt selbst einen bewussten und eher minimalistischen Lebensstil. Acht Jahre hat sie mit ihrem Freund in München gelebt, dort studiert und gearbeitet. Jetzt freut sie sich auf die neue Herausforderung.

Was die Hygienevorschriften in der Coronavirus-Zeit angeht? Berger: „Das Hygienekonzept wird bei Unverpackt-Läden sowieso großgeschrieben.“ Aber natürlich gelten die verschärften Regeln wie überall: Betreten des Ladens nur mit Mund- und Nasenschutz. Am Eingang steht Desinfektionsmittel, und auf Wunsch gibt es auch Stoffhandschuhe, die man dann nach dem Einkauf in einen kleinen Eimer wirft. „Und die Löffeln werden nach jeder Entnahme aus den Glasspendern gereinigt.“

Geöffnet hat der Unverpackt-Laden Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 18.30 Uhr und Samstag von 8 bis 14 Uhr.