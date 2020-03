Schorndorf Unverpacktladen kommt im Frühling

„Erstaunlich, wie schnell jetzt alles ging“ staunt die 27-Jährige im Gespräch. Erst im Dezember hatten wir noch von ihrer Suche nach geeigneten Ladenflächen für ihren Traum von einem Unverpacktladen berichtet. Die Resonanz auf den Artikel war „unglaublich“, wie sie sagt. „Die vielen positiven Kommentare haben mich bestärkt, dass der Bedarf auf jeden Fall da ist“. Hilfe bei der Ladensuche gab es auch von der Stadt Schorndorf. Im Januar war dann ihre Crowdfunding-Seite fertig, über die sie einen Teil der Finanzierung stemmen will. Ihr erstes Finanzierungsziel von 12 500 Euro hatte sie bereits wenige Wochen nach Start erreicht, jetzt wird schon fleißig für das zweite Ziel über 25 000 Euro gespendet. Dieses Geld, so beschreibt sie es auf der Projektseite, soll in den Kauf von hochwertigen Geräten wie einer Getreide-Mühle oder einer Siebträger-Kaffeemaschine fließen. Die Siebträger-Kaffeemaschine wird sie brauchen für ihr Tagescafé im Laden. Dort sollen ihre Kunden neben diversen heißen und kalten Getränken auch Kleingebäck, Kuchen und „gesunde Naschereien“ serviert bekommen, möglichst von regionalen Bio-Anbietern. Eine Freundin mit Erfahrung in der Systemgastronomie hilft ihr beim Aufbau. Allerdings wird das nicht reichen und so sucht Larissa Berger jetzt schon nach Aushilfen, die ihr auch langfristig gedacht zur Seite stehen könnten.