Schorndorf Verdächtiger Gegenstand war keine harmlose Attrappe

Schorndorf.

Von einem „gefährlichen Gegenstand“ war in der ersten Polizeimeldung die Rede. Ein Gegenstand, der auch explodieren könnte, gefunden am frühen Mittwochmorgen (16.01.) in der Schorndorfer Kirchgasse. Das Landeskriminalamt ist eingeschaltet. Doch dies macht erst eine Aussage, wenn die Spurensicherung abgeschlossen ist. Und, vor allem, der mögliche Sprengkörper an einem sicheren Platz in die Luft gejagt wird – so er denn Sprengstoff enthält. So die Auskunft aus dem Polizeipräsidium Aalen.