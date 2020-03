Schorndorf Viola Brand zu Gast bei Talkmasterin Ellen DeGeneres

Im Anschluss an den Auftritt sprach Brand mit der Moderatorin über ihre Karriere. Sichtlich gerührt davon, in einer so bekannten Show auftreten zu dürfen, erzählte sie davon, dass sie bereits im Alter von sechs Jahren mit dem Kunstradfahren begonnen hat. Die Moderatorin Ellen DeGeneres wollte von ihr wissen, wie sie zu diesem Sport kam. Brand erzählte, dass sie über ihren älteren Bruder zu einem lokalen Verein kam – dem RSV Unterweissach. Geehrt fühlte sich aber nicht nur Brand. Auch DeGeneres zeigte sich angetan davon, wie die Deutsche in den vergangenen Jahren ihr Englisch verbessert hat. Über Instagram sei die Moderatorin auf Viola Brand aufmerksam geworden, erzählt sie in der Show. Dort folgten der Miedelsbacherin inzwischen schon über 365 000 Menschen. Überraschend hatte Brand im Februar ihren Rückzug aus dem Leistungssport angekündigt. Künftig will sie sich stärker dem Showgeschäft widmen.