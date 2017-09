Schorndorf Von Mauer gestürzt: Mann schwer verletzt

Schorndorf.

Am Freitag (22.09.) hat sich ein 27-jähriger Handwerker auf einer Baustelle in der Beundenstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann führte gegen 11.30 Uhr auf dem Neubau Arbeiten durch, als er durch von einer losen Mauer ungefähr vier Meter in die Tiefe stürzte.