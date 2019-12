Schorndorf Vor 100 Jahren: Regengüsse führten zu Zugunglück

Schorndorf.

Anhaltende Regengüsse hatten 1919 Schorndorf sehr nasse Weihnachten bereitet. Da der Boden noch gefroren war, stieg der Pegel der Rems an Heiligabend auf 4,60 Meter. Von der Geschwindigkeit des Anstiegs waren selbst Vorsichtige überrascht worden, wie im „Schorndorfer Anzeiger“ vom 27. Dezember zu lesen ist. Vom Hochwasser betroffen waren vor allem die Vorstadt und die Gebäude an der Stuttgarter Straße bis hin zum Sägewerk Abele. „Mühsam war die Bergung des Viehes aus der Vorstadt und Conservenfabrik, auch einzelne Familien waren zeitweise in Gefahr, sodaß mittags die Feuerwehr in Bereitschaft alarmiert wurde“, berichtet die Zeitung. „Unglücksfälle scheinen nicht vorgekommen zu sein, aber der Schaden an Vorräten in Kellern, in Heuhütten, auch an Gebäuden wird beträchtlich sein. Und wieviele cbm fruchtbare Erde mögen abgeschwemmt und in den rauschenden Fluten fortgeführt worden sein!“