Schorndorf Vorfälle am Bahnhof: Aufenthaltsverbote sollen abschrecken

Allerdings gebe es auch ein paar Jugendliche, „die lernen’s nie“, und in Schorndorf gebe es gerade ein paar, die so drauf seien, dass es eine Zeit lang brauche, bis wieder Ruhe einkehre. „Denen muss man ständig auf den Füßen stehen und ihnen klarmachen, dass sie sich an die Normen halten müssen, wenn sie keine drastischen Konsequenzen befürchten wollen“, sagt Bihlmaier, aus dessen Sicht es aber auch keine Lösung wäre, solche jugendlichen Straftäter gleich wegzusperren und ihnen so ihr ganzes Leben zu verbauen. „Eine Stadt muss so was auch mal aushalten“, meint der Pressesprecher, der auch Verständnis dafür zeigt, dass sich die Jugendlichen einen festen Treffpunkt suchen. Und wenn das in Schorndorf der zentral gelegene Bahnhof sei, habe das für die Polizei zumindest den Vorteil, „dass man weiß, wo man sie findet“.

Jeder Einzelfall werde für sich geprüft

Bürgermeister Edgar Hemmerich zufolge ist die von der Polizei entsprechend unterrichtete und mit Namen versorgte Stadt als dafür zuständige Ortspolizeibehörde dabei, bei insgesamt fünf Jugendlichen beziehungsweise Heranwachsenden ein Aufenthaltsverbot, das sich von einigen Tagen bis zu einigen Wochen erstrecken kann, zu prüfen. Schon im Dezember, so Hemmerich, seien bei anderen jugendlichen Tatverdächtigen fünf längerfristige Platzverweise, die natürlich auch den Bahnhofsbereich beträfen, verhängt worden, einer dieser Platzverweise laufe erst am 19. März ab.

Und wenn gegen diese Aufenthaltsverbote verstoßen werde, dann werde zunächst ein Zwangsgeld in Höhe von 500 Euro, in schwerwiegenderen Fällen auch Zwangshaft fällig, sagt Hemmerich und verweist darauf, dass jeder Einzelfall für sich geprüft werden, weil im Zweifelsfall gerichtssicher sein müsse. Im Übrigen ist dem Ersten Bürgermeister wie auch schon bei den Vorfällen vor Weihnachten wichtig zu sagen, dass es sich bei den Jugendlichen, die die Stadt aktuell wieder unsicher machten, nicht um eine Bande, sondern um in wechselnden Kleingruppen aktive Einzeltäter handle. Und nach Hemmerichs Kenntnis um andere als diejenigen, die vor Weihnachten auffällig geworden sind. In beiden Fällen aber ausschließlich um Jugendliche mit Wohnsitz Schorndorf.