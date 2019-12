Schorndorf Vorfälle am Bahnhof: Jugendliche Täter, aber keine Bande

Von „Bandenkriminalität“ im juristischen Sinne könne ohnehin nicht die Rede sein, aber auch generell sei’s so, dass es sich bei den teilweise gerade mal 13-jährigen Kindern, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zum Alter von etwa 18 Jahren nicht um eine geschlossene Bande, sondern um einen etwa zehn bis 15 Personen umfassenden Kreis von Tatverdächtigen handle, die ihre kriminelle Energie in wohl eher zufällig wechselnden Konstellationen auslebten. Dieser Täterkreis sei keiner bestimmten Szene zuzuordnen und auch dafür, dass es in Schorndorf gerade so ein massives Problem mit Straftaten vor allem im Bahnhofsbereich gebe, gebe es keinen konkreten Anlass, sagt Robert Kreidler.

Die Polizeipräsenz ist deutlich verstärkt worden

Die Erkenntnisse über diejenigen, die an den Taten beteiligt sein könnten, rühren Kreidler zufolge daher, dass im Zusammenhang mit den einzelnen Vorkommnissen immer wieder dieselben Namen auftauchten, ohne dass aber bislang konkrete Tatnachweise hätten erbracht werden können. „Manche Namen tauchen öfters auf und manche auch mehrmals“, sagt Robert Kreidler, der über die gravierendsten Vorfälle hinaus noch zu berichten weiß, dass auch schon Kindern der Geldbeutel abgenommen worden sein soll und dass Heranwachsende in der Weststadt in eine Ladenkasse gegriffen haben sollen.

Eher nicht ins Muster passten dagegen die im Bereich „Hinter der Burg“ gleich an acht Fahrzeugen zerstochenen Reifen, wobei natürlich „nichts auszuschließen“ sei. Kreidler bestätigt auch, dass es sich bei den als tatverdächtig geführten Jugendlichen teilweise um solche handelt, die auch in der Vergangenheit schon negativ aufgefallen und bei Ermittlungen der Polizei in den Fokus geraten sind. Was es aber nicht gebe, seien klar identifizierbare Rädelsführer. Jedenfalls, so der Pressesprecher, liefen die Ermittlungen der Polizei zu den in den letzten Tagen bekanntgewordenen Straftaten, deren Spektrum von versuchtem Raum über massive Körperverletzung bis zum klassischen räuberischen Diebstahl reicht, auf Hochtouren. Außerdem sei die Polizeipräsenz auf dem Bahnhofsgelände und im näheren Umfeld deutlich verstärkt worden, wobei Kripo, Bundespolizei und die Kollegen vom Revier Schorndorf eingebunden seien.

Aufenthaltsverbot gegen auswärtige Tatverdächtige wird geprüft

In diese Richtung gehen auch die Aussagen des Ersten Bürgermeisters Edgar Hemmerich, die er sowohl gegenüber den Schorndorfer Nachrichten als auch im Gemeinderat machte. Er sei über alle Details informiert und werde ständig auf dem neuesten Stand gehalten, sagt Hemmerich, dem ebenfalls wichtig ist, zu betonen, dass es in Schorndorf „keine Bandenkriminalität, die in Richtung Schwerkriminalität geht“, gebe. Auch seinen Kenntnissen zufolge handelt es sich bei den Tatverdächtigen um eine Gruppe junger, teilweise sehr junger Menschen unterschiedlicher Nationalitäten – darunter auch deutsche Staatsangehöri-ge –, die bei der Polizei und bei der Stadt teilweise schon von früheren Straftaten her bekannt seien. „Wir kennen unsere Pappenheimer“, sagte der Erste Bürgermeister, der auch weiß, dass zur Gruppe der Tatverdächtigen auch Nicht-Schorndorfer gehören. Weshalb von Seiten der Ortspolizeibehörde gerade geprüft werde, ob gegen diese Personen nicht ein Aufenthaltsverbot für die Innenstadt verhängt werden könnte.

„Die Polizei ist an den Richtigen dran“, sagte Hemmerich in seiner Antwort auf die Anfrage von Thomas Schaal und er verwies ebenfalls darauf, dass die Polizei – auch in Zivil – mittlerweile mit ausreichend Kräften unterwegs und dass auch die Ortspolizeibehörde flankierend im Einsatz sei – vor allem auch im Hinblick auf die Weihnachtswelt, die mit ihrer starken Besucherfrequenz aus Sicht des Bürgermeisters möglicherweise ein Grund sein könnte, warum Schorndorf derzeit ein so unsicheres Pflaster und für manche Bürger vor allem in den Abendstunden ein regelrechter Angstraum ist. Dass auch die Gerichte durch ihren arg pädagogischen – und zeitlich oft stark verzögerten – Umgang mit jugendlichen Straftätern ihren Anteil an solchen Entwicklungen haben, will Edgar Hemmerich nicht behaupten. Wünschenswert aus seiner Sicht aber wäre in jedem Fall, wenn bei überführten jugendlichen Straftätern die Strafe auf dem Fuße folgen könnte – wie es etwa in Stuttgart der Fall ist, wo es ein Haus des Jugendrechts gibt, in dem alle Beteiligten unter einem Dach sitzen und eng zusammenarbeiten.