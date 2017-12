Schorndorf.

Eine 36-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Montag (11.12) gegen 18.30 Uhr die Nikolaus-Otto-Straße und wolllte nach links in die Benzstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Renault Twingo. Der 24-jährige Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und krachte in den Mercedes. Eine 22-jährige Mitfahrerin im Renault wurde dabei verletzt. Die Frau musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. An den Autos beläuft sich der Schaden auf ca. 3 000 Euro.