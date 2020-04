Schorndorf Warum ein Haubersbronner am MIT Musik aus dem Coronavirus macht

Bühler, 43, hat das Burggymnasium besucht, in Stuttgart und Michigan studiert und ist Professor am MIT. Tätigkeit: Materialforschung. Schwerpunkt: biologische Materialien. Er ergründet unter anderem Spinnennetze, Knochenstrukturen, Meeresmuscheln. Was können wir von den Einfällen der Natur lernen? Die Einsichten helfen, künstliche, „bio-inspirierte“ Versionen natürlicher Stoffe zu konstruieren; „genetisch mutierte Seide“ zum Beispiel.

Und: Bühler bringt Proteine zum Klingen. Zum Beispiel die Spike-Proteine – sie umhüllen wie ein Mantel aus Kletten das Coronavirus, so kann es sich an Wirtszellen festkrallen. Das Spike-Protein besteht aus Aminosäure-Molekülen, die, je nach Größe und Gewicht, verschiedene Schwingungen erzeugen, „so ähnlich wie eine Saite an einer Gitarre oder Geige. Nur, dass man das nicht hört.“ Denn die Moleküle schwingen „auf der Nano-Ebene, wo die Gesetze der Quantenmechanik gelten“. Laienhaft ausgedrückt: Die Dinger sind arg klein.

Bühler und sein Team haben einen Algorithmus – eine Reihe von Anweisungen, die Schritt für Schritt ausgeführt werden – entwickelt, der die Schwingungen via Computer in Töne verwandelt, sozusagen übersetzt, von der Nano- in die Ohren-Sprache, aus dem Molekülischen ins Musikalische.

„Man kann diese Musik auch an einen Künstliche-Intelligenz-Algorithmus geben, der damit neue Musik komponiert – die man dann wieder in Proteine übersetzen kann. Es funktioniert in beide Richtungen, von Material zu Musik und von Musik zu Material. Wir haben so über Musik schon Proteine entdeckt und dann im Labor hergestellt, die ganz neuartig sind. Die Natur hatte sie noch nicht erfunden.“

Alles klar, Herr Bühler, wir haben’s verstanden – können Sie’s noch mal erklären?

Protein ist ein biologisches Makromolekül, das aus Aminosäuren besteht und sich in jeder Zelle findet. Die DNA ist quasi „der Bauplan“, sagt Bühler, das Protein „das Baumaterial“, aus dem „wir alle“ bestehen, „Haut, Knochen, Haare, Organe, Blutgefäße und so weiter“. Welche Eigenschaften haben verschiedene Proteine? Solche Fragen können, „denken wir, elegant mit musikalischen Methoden gelöst werden“. Denn das menschliche Ohr sei geschult, kleinste Änderungen in Tonfolgen oder Geräuschen zu erkennen. Um die komplexen Melodien der Proteine kristallin darzustellen, durchschaubar zu machen, wählte Bühler als Umsetzungsinstrument den digitalisierten und via Computer abrufbaren Sound einer Koto: einer japanischen Wölbbrett-Zither.

Wer auf diese Art zum Beispiel das Spike-Protein verstehen lernt, kann versuchen, es mit Hilfe passgenau erfundener Kontrahenten unschädlich zu machen. „Können wir ein Protein definieren, das sich stark an das Spike-Protein anbindet? Und dadurch die Infektion zu den menschlichen Zellen unterbindet?“ Ein neues Protein, das den Kletten-Effekt neutralisiert? „Das ist eine Art genetisches Puzzle, bei dem wir die Aminosäurensequenz finden müssen, die genau an die Schnittstelle des Virus passt.“

Oder „wir versuchen, die Spike-Proteine mit Hilfe von mechanischen Schwingungen zu zerstören. So ähnlich, wie eine Opernsängerin ein Glas zum Bersten bringt.“

Beethoven, Bach, Schönberg und der Klang der Proteine

Und wie klingt es nun, das Coronavirus-protein? Wild, gemein, aggressiv? Wie Heavy Metal? Oder eher wie Andrea Berg? Nichts von alledem. Eher meditativ tönt es. Mit Kategorien wie Dur oder Moll nicht recht zu fassen: weder enthemmt atonal noch den Konventionen traditioneller Harmonik gehorchend. Fremd. Und zugleich seltsam vertraut ... fast wie Zwölftonmusik von Arnold Schönberg, oder, Herr Bühler?

„Interessante Analogie!“ Tatsächlich ruhe auch Schönbergs Ansatz „auf einer algorithmischen Grundlage“: einer Reihe hoch spezialisierter Anweisungen, Kompositionsregeln, die zu befolgen sind. Derzeit aber, erzählt Bühler, befasse er sich eher mit Bach und Beethoven: Deren Musik, insbesondere Bachs Goldberg-Variationen, biete „interessante Modelle“ zur Entwicklung neuer Poteine.

Das alles wird natürlich nicht helfen, unser Corona-Problem bis Anfang Mai zu lösen. Was er mache, sagt Markus Bühler, sei „Grundlagenforschung“ im Grenzbereich zwischen „Kunst und Wissenschaft“. Aber die heilsamen Potenziale für die Zukunft sind enorm. Und schon jetzt vermittelt diese molekulare Musik eine erhebende Erfahrung: Wir lauschen der Melodie des Nano-Universums, dem Klang des Weltalls tief in uns allen.