Schorndorf Polizei evakuiert Tankstelle wegen verdächtigem Fass

Schorndorf.

Ein Wasserfass an einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße hat in den frühen Morgenstunden des Montags einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen waren auch Spezialisten für Spreng- und Brandvorrichtungen aus Stuttgart vor Ort.