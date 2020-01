Schorndorf Wasserschaden im Bewegungskindergarten

Wie groß der Schaden aber tatsächlich ist und ob der durchfeuchtete Boden überhaupt trocknungsfähig ist, das alles ist noch unklar. Bis zur nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses in drei Wochen, hoffen Oberbürgermeister Matthias Klopfer und Bürgermeister Thorsten Englert, die am Dienstag beide vor Ort und ziemlich frustriert waren, mehr sagen können – zur Ursache und vor allem zur zeitlichen Wirkung.

Rückumzug ins Kinderhaus Sonnenbogen

Im Moment ist nur so viel klar: Die drei Kindergartengruppen, die am Dienstag eigentlich ihren ersten Tag im neuen Bewegungskindergarten hätten haben sollen, werden bis auf weiteres im Kinderhaus Sonnenbogen bleiben. Der Umzug, der vier Tage vor Weihnachten mit vereinten Kräften stattgefunden hatte, wurde von den Zentralen Diensten rückgängig gemacht: Dienstagmittag um halb zwölf waren Tische, Stühle und Spielsachen schon wieder in dem alten Kindergartengebäude im Wieslaufweg – mit Genehmigung des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg. Ein Glück, dass der Sonnenbogen noch nicht von Strom, Wasser, Gas und Fernwärme abgekoppelt war. Die Abrissparty freilich, die am 1. Februar hätte stattfinden sollen, ist abgesagt.

Die Enttäuschung bei Eltern und Kindern ist natürlich groß. Noch am Freitagabend kurz vor halb elf hat Kindergartenleiter Tim Schopf, wenige Stunden, nachdem er selbst informiert wurde, eine entsprechende E-Mail verschickt. Am Samstag hat er mit den Eltern der 37 betroffenen Kinder persönlich telefoniert. Dass die Mütter und Väter Verständnis zeigten, dafür dankte OB Klopfer ausdrücklich. Und dabei ist noch gar nicht klar, wann die über dreijährigen Kinder ihr neues Domizil im Bewegungskindergarten beziehen können. Nur so viel vom OB zum jetzigen Zeitpunkt: „Wir reden von Monaten.“ Kostensteigerungen gelten – schon allein wegen des Rückumzugs in den Sonnenbogen – als sicher.